FHSU announces 2021 spring graduates

HAYS - A total of 2,547 students completed associate, bachelor, or graduate degrees at Fort Hays State University in the spring 2021 term.

The university conferred 544 graduate degrees (master’s, Education Specialist, and Doctor of Nursing Practice degrees), 1,957 bachelor’s degrees, and 46 associate degrees.

Area students receiving degrees include:

Garden City: Sylvia Arias, Mariel Victoria Asebedo, Nathaniel David Bailey, James Levi Burnfin, Nancy Julissa Castillo, Lourdes Juliette Covarrubias, Ryan Curran, Nyvia Delacruz, Aubrie Maurie Diehl, Terah Lea Domme, Brook Michelle Eichhorn, Ariel M. Evans, Adriana Figueroa, Vanessa Gonzalez, Joshua Greenberg.

Justin Raymond Groth, Kaitlin Nicole Guebara, Jared Michael Koster, Tracy E. Lamb, Alyssa Renee Long, Joseph Daniel Lowry, Marissa Yvette Lujan, Jennifer L. Mata, Ivon Navarrete-Benitez, Vicki Nguyen, Kristi Lee Nichols, Erica Jordan Ramos.

Justin Reich, Lisa Rodriguez, Daisy Annette Saavedra, Amanda Serafin, Brooklen Elizabeth Skipton, Giselle Velasco, Maricela Villa, Tiffany Irene Ward, Jennifer Nicole Wieberg.

Cimarron: Krysteen Nicole Bonjour, Brooklyn N. Walker.

Dighton: Renee Lynn Trow.

Holcomb: Emie Novack, Ryli Elise Soukup, Sara Louise Teeter.

Hugoton: Alayna Marie Addison, Jennifer Rose Burrows, Kara Delauretis, Pedro Ordonez, Chelsi Randle, Sydni Francis Root.

Ingalls: Christopher Joseph Wendel.

Johnson City: Ressa Tanae Mason.

Kismet: Taryn Garza.

Lakin: Elizabeth Rodriguez.

Leoti: Andrea Dawn Bauck, Hunter Blane Hassell, Jacob Daniel Schumacher, Trisha Marie Venosdel.

Meade: Blake Andrew Keith.

Montezuma: Remington Hope Clark, Garrison Hendricks, Elizabeth Rose Kemper, Cassandra Lynn Zweygardt.

Moscow: Micaela Lynn Thompson.

Scott City: Brenda Nallely Aguirre-Apodaca, Oscar Luis Amezcua, Alysan Paige Buehler, Kyle D. Cure, Justin Wayne Faurot, Judith M. Gutierrez-Aguilera, Abigail Josefina Hernandez, Nicole Brooke Semenko, Jalyn Marie Shaw, Kelly Allison Wycoff.

Sublette: Jalane Paige Giesick.

Syracuse: Lauren Kate Durler, Bret E. Harkness, Kaylee Schwieterman, Colten Soelzer.

Tribune: KC Barnes Higley, Jessica Alejandra Mendoza, Heather Ann Myers, Cordell Ray Waggoner, Brooke Noelle Wineinger.

Ulysses: Joshua David Arnett, Michelle Christine Barb, Alex Alan Barbosa, Dwight Green Jr., Tyra Jo Hayden, Marisa Pristine Koehn, Deborah Lou Kreie, Shadow R. Love, Katrina L. McMahon, Ashley Nicole Partin, Laura Jewel Sarracino.

Vassar: Brianna M. Smith.