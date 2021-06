Bernadine Sitts Intermediate Center announces spring honor roll

Garden City Telegram

Bernadine Sitts Intermediate Center has announced its A-B honor roll for fifth and sixth grade students for the spring semester of the 2020-21 school year.

The honor roll includes:

A Honor Roll:

Fifth grade: Hanad Abdi, Lidia Arevalo Martinez, Elmer Argueta, Atalya Barnes, Inaky Benitez-Tamayo, Jose Benitez-Hernandez, Mailyn Bermudez, Jasteline Blanco, Enrique Castrellon, Jared Castrellon, Javien Chairez, Carter Clark, Kaylee Contreras-Rivera, Azul Corrales, Twar Dar, Angelita DeRemus, Melany Enriquez Tapia.

Savier Espinosa, Angelina Feliz Suarez, Emrie Felvus, Alaxy Franco, Autumn Galvan, Jessly Garcia, Allison Hernandez, Joselin Hernandez, Sandra Herrera-Guevara, Kiden Hickman, Holy Htoo, Araceli Jimenez, Cael Johnson, Brayden Kimbrel, Rachel Longa, Ezekiel Milholland-McMillan, Makaeley Miner, Brayden Molina.

Manuel Monarrez, Mario Monjaras, Kristen Moreno, Su Na, Evan Nelson, Laura Nguyen, Logan Ochsner, London Ojeda, Daniel Ortega, Izair Ortega, Abel Rodriguez, Elaina Rodriguez, Geovanni Rodriguez-Leyva, Laina Romero, Allison Rundell, Miguel Sagastizado, Mia Sanchez, Ellie Sekavec, Ayden Small, Mary Strickland, Evan Unger, Kevin Valdez-Gomez, Stella Villarreal, Damian Vividor, Jasiah Walker, Journie Wilson, and Miguel Zarate.

Sixth grade: Mohamed Abdi, David Ailon-Rodriguez, Emily Alba-Cantu, Jasmine Bonilla, Ethan Castro, Enrique Delgado, Emelin Dominguez, Jace Evans, America Facio, Madelyn Goetchius, Braydon Groth, Emma Haeck, Cristina Henrichs-Klassen, Liliana Hernandez, Gema Herrera-Sanchez, Maria Hinojas, Nasri Ibrahim, Cristina Linn.

Arely Lopez, Jenifer Lopez-Garcia, Jordan Lucero, Adaniel Madilo, Siyan Mohammed, Alexa Munoz-Rios, Itzel Ortega, Isaac Owens, Jakobe Rathbun, Saul Resendiz-Puentes, Miguel Saldana, Kenzie Strasser, Trevin Tabor, Yesaria Terrazas, Inari Vazquez, and Lakyn Warren.

A – B Honor Roll:

Fifth grade: Mascud Abdi, Messi Aceles, Brandon Almeda-Martinez, Alonso Arana, Maria Ascencio-Martinez, Chloe Baldridge, Melissa Bautista, Swar Bee, Keira Benitez, Yolanda Blanco, Reynaldo Bonilla, Angely Borroto Del Pino, Keimari Brown, Samantha Cabral-Banuelos, Naomi Cardenas, Vyanney Chairez, Isabelle Cisneros.

Renee Cisneros Erives, Vianey Cuevas Meza, Hannah Ebert, Jayden Echeverria Martinez, Annaly Enriquez, Jorge Enriquez, Nelson Enriquez, Kyler Farmer, Jesus Felix-Perez, Josue Flores-Magana, Xchitlalii Galan, Juan Gallegos-Rivera, Delilah Garcia, Isaac Garcia-Aguilar, Acelynn Garcia-Lozoya, Paw Gay, Alejandro Gonzales.

Melany Gonzalez-Barrera, Milagros Gonzalez-Barrera, Daniel Guevara-Borjon, Jorge Guzman, Zoey Harman, Nestor Henriquez-Meza, Nakeisha Hernandez, James Hill, Jovany Jaco, Odalis Janas, Tadeo Jimenez Rosas, Ezebell Kwi, Hlaing Lar, Naahill Legesse, Maria Lopez Lorenzo, Sophia Lopez-Reyes, Coral Maldonado Mendoza.

Look Man, Elisha Mapendo, Elijah Martinez, Jordan Martinez, Jayden McMillan, Amarie Mondragon, Kayla Montes, Adrian Monzon, Hserku Moo, Melisa Morales-Osorio, Hamedi Munery, Valeria Navarrete, Kevin Noel Jean, Jennifer Nord, Aaron Nuno, Ilysa Ochoa-Armendariz, Homero Ollarzabal, Cristian Olvera, Gisela Ortega-Garcia.

Lexany Ortega-Vazquez, Shaila Ortiz-Sanchez, Kee Pak, Teresa Panchi, Jakobi Prieto, Ariano Ramirez, Krista Resendiz, Janet Revolorio Herrera, Justin Reyes, Deanna Rivas-Fuentes, Alejandra Rodriguez Alvarado, Noemi Rutiaga-Morales, Adriel Sanchez, Lilit Sanchez Castillo, Nairoby Sanchez-Franco, Jaqueline Sanchez-Saenz.

Davien Sandoval, Diego Sandoval, Drake Schnaithman, Alina Sherrell, Collin Shockley-Peitz, Mitchelle Similen, Adamarie Sorroza, Briseda Soto Escarcega, Jacey Stapleton, Talia Tafoya, Taily Tena Medrano, Denise Torres Delgado, Ulysse Wildianide, Danny Umana, Kevin Valembrun, Cordelia Vannaman-Arreola, Antonia Velasquez Larios, Christopher Villeda, Ashley Wadel, J'Von Washington-McDowell, and Mia Zarate.

Sixth grade: Kaeli Acker, Adaheir Aguilar, Alondra Aguilera-Sanchez, Aryana Aguirre, Taliah Aldana, Yaneli Armenta, Jeneil Arteaga, Luis Ascencio-Martinez, Cristian Avalos-Salazar, Silvia Barahona-Lopez, Froilan Barajas, Yesenia Becerril-Loma, Cloey Benedick, Giovanni Benitez, Logyn Bergstrom, Harley Blackburn, Alexandra Bonilla-Canales.

Jacob Bunch, Anthony Chavez-Gonzalez, Hannah Collins-Melcher, Alan Cruz-Corado, Alam Del Toro, Poe Du, Lukas Elliott, Natalie Felix-Perez, Aiden Garcia, Frankie Garcia, Ashia Gastelum, Gage Hatch, Julian Irigoyen Aguirre, Reese Kennedy, Adrian Leyva, Natalia Lomeli, Anthony Lopez, Brianna Lopez, Desteny Lopez-Tamayo.

Abdulkadir Mahamed, Jose Martinez, Camila Mata-Martinez, Nayeli Mendiola-Quintnar, Alexander Mezquita-Ramirez, Pedro Montes, Haylee Morales, Hailey Moreno, Sergio Ontiveros-Hernandez, Audrina Padilla, Alina Perez, Abdiel Perez-Cervantes, Pace Plankenhorn, Nevaeh Ponce, Irelisse Porras, Marley Prewitt, Itzel Ramirez.

Kaylen Resendiz, Eduardo Resendiz-Puentes, Josue Rivas-Garcia, Gabriella Salinas, Hayden Schaffer, Morgan Schwaderer, Pla Soe, Ana Solorzano, Emmely Tovar, Adrian Urteaga, and Jizelle Velasquez.