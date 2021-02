HGMS announces fall honor roll

Garden City Telegram

Horace J. Good Middle School has recently announced its honor roll for seventh and eighth grade students for the fall semester of the 2020-2021 school year. The honor roll includes:

A Honor Roll:

Seventh grade: Ethan R. Ackerman, Logan R. Cornish, Nur Jannah Binti Ezahar Hussin, Trinicia G. Garcia, Isaiah A. Gonzales-Ruiz, Jalen R. Jagels, Travis W. Kessler, McKenna N. Leon, Lauren E. Lightner, Ava L. Luna, Jozlynn J. Main, Baylea M. Myran, Cristian A. Oropeza-Castrellon, Kierrah J. Pinchon, Saida J. Ramos-Perez.

Yarely M. Recinos-Sanchez, Breqlynne M. Rhoades, Kate L. Strandmark, Kyei S. Ta, Emma M. Wheeler, and Mohamad S. Zafar Alam.

Eighth grade: Yaritza L. Alvarado, Hailey M. Brown, Taran B. Castro, Braden D. Ermish, Aylin Escovar-Camacho, Criss A. Fraire, Reyna A. Garcia Martinez, Natalie Guevara-Rios, Piper J. Harris, Paisley S. Huber, Jordan C. Humphreys, Phoebe A. Juhl, Avery J. Just, Jar M. La, Harlie J. Leeper, Thalia M. Leyva Manso, Ezequiel Lopez-Espino Jr, Mariela Loza, Sofia Annekka S. Madilo, Nagwa Mahfoud Shihab Mohamed.

Kate A. McDonald, Monserrath Melgarejo-Tinoco, Raul Munoz-Rios, Hayden D. Nemechek, John P. Nguyen, Savemore Nyamakope, Kayden K. Pak, Catalina A. Perez, Jennicah J. Pinchon, Lesley Ramirez-Chavez, Dallas J. Rosales, Jordan Z. Salazar, Devin L. Solze, and Lupita Tomas Matias.

A - B Honor Roll:

Seventh grade: Esteban D. Acosta, Julianne M. Baca, Danica L. Baker, Trell M. Baker, Isaac J. Barillas, Simon C. Biera, Maaliyah R. Celis, Vanessa Chacon-Arzaga, Viviana E. Chairez, Michael A. Condit Gerber, Oliver R. Deal, Jhany Leidy M. Despaigne, Noah J. Dvorak, Brandon A. Flores, Trevor D. Fry, Adrian A. Galicia, Ava G. Galvan, Adalie J. Garcia, Finn A. Harris, Leslie Henriquez-Meza, Adrian A. Hernandez.

Aiden I. Janas, Lauren E. Jarmer, Geraldy V. Jimenez, Jackson L. Kingston, Zachary R. Kitch, Karim A. Martin, Jada J. Martinez, Izabel S. Martinez-Rivera, Luis J. Martinez-Villalobos, Denaii C. Mendoza, Raygen A. Meza-McDermott, Rhianna C. Meza-McDermott, Jaslene I. Moncada, Sabrena Munery, Olivia M. Negron, Emmy A. Nieman, Jazlyn B. Noel, David E. Ordonez-Castillo, Chance M. Orozco.

Jasleen Ortega, Anthony P. Ortiz Jr, Dominic J. Ortiz, Abby M. Ray, Lizet Rivera, Elyanah I. Roldan, Zoey L. Sarles, Eli C. Steinmetz, Marisol Vicente-Ramos, Awnistee S. Washington, and Tayasiir S. Yusuf.

Eighth grade: Lindsey C. Alarcon, Gabriela N. Arevalo Giron, Cynthia S. Arevalo Martinez, Jasmine Becerril-Loma, Kabir N. Bhakta, Leslie N. Ceballos Flores, Vanessa Chairez-Zamora, Gloria Cimpaye, Aleeya B. Cruz, Dana Louise U. De Guzman, Gael Del Toro, Elisay Diez Miranda, Mia G.Enriquez-Amaya, Mylene A. Escobedo, Isabel Espino, Jael A. Espinoza Velasquez, Kayleen R. Farmer, Noelia Ferrel, Evan T. Finch.

Mia R. Flores, Keylyn Fonseca Cano, Isabella M. Frey, Angelina A. Garcia, Johna L. Garcia, Kobe B. Guzman-Venegas, Ashton B. Hahn, Claire J. Heiman, Adrian G. Hernandez, Gustavo J. Hiracheta, Vanessa I. Huerta, Calea J. Hunter, Kourtney D. Kneeland, Helen M. Lagos Mondragon, Mireya A. Leon, Silas D. Lobmeyer, Sonia Martinez Aguilera, Veronica C. McCallum, Zennia Mendez-Vallejo.

Kallie A. Messenger, Noe Montoya Ortiz, Ruby J. Mueller, Jovany Munoz Gil, Terry H. Nguyen, Damaris Olivas-Arroyo, Braidyn R. Orebaugh, Allan J. Oro Velasquez, Pilar N. Ortiz Cruz, Braydon A. Pacheco, Ashton L. Palmer, Jazmin A. Parral, Neva R. Payne, Brandon A. Peterson, Jazzmyn R. Quinones, Ibrahim Reponse, Kristian A. Resendiz, Cristian A. Retana, Isaac C. Rivas, Maritza J. Romero, Alfredo Santos Reyes, Natassha N. Sirichantho, Brayden C. Sneath, Jaylee N. Speer, Tia L. Swords, Anali Valdez-Lopez, Athen S. Villarreal, and Carlea N. Wilson.