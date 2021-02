CSIC announces fall honor roll

Garden City Telegram

Charles O. Stones Intermediate Center has recently announced its honor roll for fifth and sixth grade students for the fall semester of the 2020-2021 school year. The honor roll includes:

A Honor Roll:

Fifth grade: Jerardo Alejo Soto, Ximena Y. Alvarez, Xahiliany E. Becerril Florian, Maggie L. Deal, Ruby Garcia, Nora B. Lamb, Desmas X. Mitchell, Alejandro A. Rivas-Tapia, Ailyn G. Robledo-Solorzano, Juan E. Sanchez Muro, Carol Ann M. Smith, Cassidy R. Turpin, and Aubree J. Weissel.

Sixth grade: Eduardo G. Acosta-Piedra, Jonathan I. Almanza, Julian Y. Hoang, Law K. Htoo, Myah J. Korf , Kairi A. Peters, Angeles I. Rodriguez-Rosales, Kynslee F. Rogers, Jace S. Seba, and Abigail F. Wise.

A – B Honor Roll:

Fifth grade: Alysson I. Acosta, Marely Aguilera Medina, Jose V. Almanza, Saribel Chan-Guerra, Josselin I. Claro, Dorian A. Combs, Destiny A. Cuaraque, Keagan M. Dick, Mason A. Donley, Ian D. Gonzalez, Michelle T. Hang, Alexa R. Lamar, Arleth Y. Murillo, Olive Mya, Carsyn T. Novack, Abigail R. Patrick.

Lydia E. Payne, Catherine J. Portillo-Gonzalez , Itzel A. Rivera, Edgar G. Romo-Retana, Kobe J. Rosales, Sophia M. Sobba, Brody A. Steinmetz, Makenah G. Stucky, Isabella G. Wenzel, and Ma C. Win.

Sixth grade: Magdalena S. Aguilar, Yasmin I. Angeles, Joshua A. Badejo, Dayton M. Brunson, Yannesti G. Deatherage, Anna Dinh, Melanie A. Fajardo, Ayden X. Flores, Romeo A. Garcia, Emiliano J. Gonzalez, Emily P. Holleman, Brandon A. Kent, Daniel Lopez-Espino, Dylan M. Martinez, Aletheia E. Miller.

Brandon D. Moreno Barranco, Alexis L. Peitz, Moon E. Pichardo Garcia, Savanna M. Reyes, Juan Rivera, Angel Y. Robledo-Solorzano, Isabella E. Smith, Miley M. To, Elizabeth Vallejo, Roxana Villarreal, and Kylie D. Wright.