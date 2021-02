BSIC announces fall honor roll

Garden City Telegram

Bernadine Sitts Intermediate Center has recently announced its honor roll for fifth and sixth grade students for the fall semester of the 2020-2021 school year. The honor roll includes:

A Honor Roll:

Fifth grade: Lidia N. Arevalo Martinez, Atalya C. Barnes, Twar H. Dar, Emrie J. Felvus, Joselin E. Hernandez, Kiden M. Hickman, Holy T. Htoo, Brayden C. Kimbrel, Makaeley M. Miner, Manuel Monarrez, Evan J. Nelson, Laura Nguyen, Jakobi P. Prieto, Allison K. Rundell, Mia M. Sanchez, Evan K. Unger, Kevin J. Valdez-Gomez, and Stella G. Villarreal.

Sixth grade: Mohamed F. Abdi, David Ailon-Rodriguez, Emily J. Alba, Taliah I. Aldana, Yesenia J. Becerril-Loma, Giovanni H. Benitez, Alam Del Toro, Lukas J. Elliott, Braydon L. Groth, Emma M. Haeck, Gema C. Herrera-Sanchez, Maria G. Hinojosa, Nasri A. Ibrahim, Reese N. Kennedy, Christina A. Linn, Arely Lopez.

Jenifer Lopez-Garcia, Jordan C. Lucero, Adaniel Steve S. Madilo, Alexa I. Munoz-Rios, Itzel Ortega, Jakobe R. Rathbun, Saul A. Resendiz-Puentes, Miguel A. Saldana Jr, Kenzie M. Strasser, Trevin N. Tabor, Yesaira Terrazas, Lakyn A. Warren, and Abagail B. Woosley.

A – B Honor Roll:

Fifth grade: Hanad F. Abdi, Brandon A. Almeda-Martinez, Alonzo R. Arana, Elmer G. Argueta, Inaky E. Benites-Tamayo, Keira A. Benitez, Jose O. Benitez-Hernandez, Mailyn M. Bermudez, Jasteline Blanco, Reynaldo M. Bonilla, Naomi Cardenas, Vyanney I. Chairez, Isabella E. Cisneros, Azul K. Corrales, Angelita S. DeRemus, Hannah G. Ebert, Jayden Echeverria Martinez, Annaly S. Enriquez, Nelson Enriquez.

Melany A. Enriquez Tapia, Savier N. Espinosa, Jesus J. Felix-Perez, Alaxy A. Franco, Juan D. Gallegos-Rivera, Autumn M. Galvan, Paw S. Gay, Milagros I. Gonzalez-Barrera, Jorge I. Guzman, Zoey M. Harman, Allison G. Hernandez, James T. Hill, Jovany A. Jaco, Araceli Jimenez, Hlaing Lar, Ezekiel J. Milholland-McMillan, Brayden A. Molina, Mario J. Monjaras, Adrian Monzon Jr, Hserku L. Moo, Hamedi J. Munery.

Su S. Na, Ilysa Ochoa-Armendariz, Logan C. Ochsner, Evelexy H. Olvera-Rivera, Daniel A. Ortega, Izair Ortega, Kee L. Pak, Teresa G. Panchi, Ariano T. Ramirez, Krista A. Resendiz, Cesaly D. Rivera, Alejandra J. Rodriguez Alvarado, Laina Romero, Miguel A. Sagastizado, Anabela Saldana, Adriel D. Sanchez, Lilit P. Sanchez Castillo.

Jaqueline L. Sanchez-Saenz, Davien H. Sandoval, Diego R. Sandoval, Drake A. Schnaithman, Mary E. Strickland, Wildianide A. Ulysse, Antonia S. Velasquez Larios, Christopher Villeda, Ashley A. Wadel, Jasiah M. Walker, Mia Y. Zarate, and Miguel A. Zarate.

Sixth grade: Adaheir L. Aguilar, Christian J. Alderete, Luis Ascencio-Martinez, Silvia P. Barahona-Lopez, Harley L. Blackburn, Ethan S. Castro, Hannah N. Collins-Melcher, Emelin Dominguez Romero, America Facio, Drayven D. Gaffey, Frankie J. Garcia, Melody Garcia Enriquez, Madelyn E. Goetschius, Cristina Henrichs Klassen, Liliana M. Hernandez, Marelin L. Hernandez-Escobar, Julian Irigoyen Aguirre.

Desteny S. Lopez-Tamayo, Stacey Marquez, Nayeli P. Mendiola-Quintanar, Haylee Morales, Luiz R. Orozco III, Isaac B. Owens, Edith L. Perez, Abdiel I. Perez-Cervantes, Marley A. Prewitt, Itzel D. Ramirez, Abraham A. Ramos, Avery J. Roberts, Pla H. Soe, Emmely D. Tovar, Adrian M. Urteaga, Inari A. Vazquez, and Qaaniya S. Yusuf.