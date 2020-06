Pete Krsnich of Wichita shot a six-under par 66 to take the first-round lead of The Railer, The Kansas Men’s Amateur Stroke Play Championships Friday at Sand Creek Station.

Krsnich holds a two-stroke lead over Nicklaus Mason of Shawnee. Nick Kagy of Overland Park is four strokes back of the lead at 70.

Jared Helin of Manhattan, Brock Pohill of Edmond, Okla., Bobby Frazzini of Medina, Minn., and Andrew Beckler of Topeka are all five strokes off the lead at 71.

Steve Newman leads the senior division at 69, followed by Marl Jolliffe of Wichita at 70 and Michael Holloway of Wichita at 72.

The second round begins at 8 a.m. Saturday with the final round beginning at 8 a.m. Sunday.

The Railer

Kansas Men’s Amateur

Stroke Play Championships

Friday

Sand Creek Station

Par 72

First round

Open Division

1. Krsnich, Pete, Wichita 66

2. Mason, Nicklaus, Shawnee 68

3. Kagy, Nick, Overland Park 70

T4. Helin, Jared, Manhattan 71

T4. Polhill, Brock, Edmond, Okla. 71

T4. Frazzini, Bobby, Medina, Minn.71

T4. Beckler, Andrew, Topeka 71

T8. Wallace, Grayson, Guymon, Okla. 72

T8. Specht, Trenton, Garden City 72

T8. Courington, Jack, Wichita 72

T8. Heinen, Alec, Wichita 72

T12. Schultz, Cooper, Wichita 73

T12. Winslow, Michael, Overland Park 73

T12. Herrenbruck, Grant, Salina 73

T12. Bell, Jeff, Wichita 73

T12. Saffell, Blake, Wellington 73

T12. Trudo, Tyler, Wichita 73

T12. Holtzman, Noah, Wichita 73

T12. King, Andrew, Junction City 73

T12. Audrain, Sion, Garden City 73

T12. Lemieux, Joseph, Newalla, Okla. 73

T22. Bender, Ryan, Overland Park 74

T22. Wilson, Connor, Edmond, Okla. 74

T22. Bobert, Jordan, Moundridge 74

T22. Bay, Jake, Shattuck, Okla. 74

T22. Austin, Peyton, Derby 74

T22. Lazzo, Matt, Wichita 74

T22. Rose, Parker, Stigler, Okla. 74

T22. Adkins, Ty, Hutchinson 74

T22. Allen, Garret, Overland Park 74

T31. Percy, Matt, Ottawa 75

T31. Graf, Jonathan, Wichita 75

T31. Strathe, Jared, Owasso, Okla. 75

T31. Hill, James, Andover 75

T31. Kasitz, Kyle, Wichita 75

T31. Sparks, Hunter, Oklahoma City 75

T31. Heusel, Zane, Edmond, Okla. 75

T38. Brenneman, Grant, Hesston 76

T38. Scheve, Gentry, Emporia 76

T38. Williams, Josh, Lawrence 76

T38. Neal, Patrick, Olathe 76

T38. Fox, Landon, Winfield 76

T38. Ulrich, Park, Overland Park 76

T38. Shaw, Kameron, Salina 76

T38. Lee, Jack, Overland Parl 76

T38. Trebilcock, Ian, Wichita 76

T47. Glenn, Jack, Stillwater, Okla. 77

T47. Soyez, Elliot, Wichita 77

T47. Gritton, Cole, Manhattan 77

T47. Sokolosky, Zach, Wichita 77

T47. Fehr, Brian, Manhattan 77

T52. Gardner, John, Overland Park 78

T52. Frederickson, GilesOverbrook 78

T52. Gilliland, Caleb, SALINA 78

T52. Kasitz, Adam, Wichita 78

T52. Zinn, Otto, Mission Hills 78

T52. Norris, Josh, Hays 78

T52. Gillund, Austin, Clinton, Mo. 78

T52. Rader, Jackson, Marysville 78

T52. Lane, Bradley, Lawrence 78

T61. Baker, Jack, Wichita 79

T61. McCrae, Tradgon, Plainville 79

T61. Simons, Tony, Overland Park 79

T61. Powers, Said, Edmond, Okla. 79

T61. Vanlandingham, Caden, Wichita 79

T61. Gibson, Zach, Andover 79

T61. Ward, Cooper, Wichita 79

T68. Durst, Logan, Garden City 80

T68. Harding, Will, Prairie Village 80

T68. Schmid, Caleb, Emporia 80

T68. Hanrahan, Connor, Overland Park 80

T68. Bessenbacher, Michael, Overland Park 80

T73. Eickman, Joe, Wichita 81

T73. Vautravers, Randall, Andover 81

T73. Beck, Hayden, Topeka 81

T73. Scheufler, Lucas, Wellington 81

T73. Reintjes, Brent, Wichita 81

T73. Gihring, Travis, Newton 81

T73. Porter, Blake, Topeka 81

T73. Langstraat, Joey, Basehor 81

T73. Frazzini, Ben, Medina, Minn. 81

T73. Gantz, William, Perry 81

T83. Stone, Trey, Pleasant Hill, Mo. 82

T83. Kimmel, Caleb, Olathe 82

T83. Jenkins, Kobe, Leawood 82

T83. Ruckman, Case, Albany, Mo. 82

T83. Sawyer, Drake, Wichita 82

T88. Pauls, Tanner, Newton 83

T88. Prentice, Kade, Overland Park 83

T88. Hedges, Will, Lawrence 83

T88. Radley, Stephen, Wichita 83

T88. Dillon, Calvin, Louisburg 83

T88. Likes, Jackson, Olathe 83

T88. Smith, Davan, Dodge City 83

T88. Jenkins, Mike, Lake Lotawana, Mo. 83

T96. Streck, Cole, Great Bend 84

T96. Sinks, Michael, Overland Park 84

T96. Goodrum, Austin, Andover 84

99. Mowry, Matthew, Cimarron 85

T100. Beaubien, Chris, Kansas City, Mo. 87

T100. Saporito, Nate, Stilwell 87

T102. Schurle, Cody, Manhattan 88

T102. Unruh, Colby, Overland Park 88

104. Eickman, David, Kansas City, Mo. 89

T105. Schrock, Jr., Matthew, Wichita 91

T105. Krannawitter, Jason, Hays 91

107. Piles, Mac, Topeka 92

T108. Reinke, Nick, Wichita 93

T108. Day, Dustin, Manhattan 93

T110. Powell, Wyatt, Basehor 95

T110. Snowden, Grant, Manhattan 95

WD. Laughlin, Hunter, Mangum, Okla.

Senior Division

1. Newman, Steve, Wichita 69

2. Jolliffe, Mark, Wichita 70

3. Holloway, Michael, Wichita 72

T4. Goode, Greg, Salina 73

T4. Chamberlin, Tracy, Wichita 73

T6. Holden, Darrel, Shawnee 74

T6. Hartmann, Bob, Andover 74

T6. Richey, Scott, Kansas City, Mo. 74

T6. Bezek, Bob, Ottawa 74

T6. McKinnis, Tim, Lyons 74

T6. Kuehn, Don, Kansas City, Mo. 74

T12. Vautravers, Randy, Andover 75

T12. Neal, Darrin, Olathe 75

T12. Thayer, Sean, Garden City 75

15. Hermann, Mike, Wichita 76

T16. Porter, Barry, Belleville 77

T16. Casamento, Michael, Andover 77

T16. Kaup, Doug, Phillipsburg 77

19. Bahner, Brent, Wichita 78

T20. Randall, Steve, Lawrence 81

T20. Nielsen, Tom, Edmond, Okla. 81

T20. Bailey, John, Nashville 81

23. Gates, James, Lake Winnebago, Mo. 82

24. Bowden, Gene, Wichita 83

25. Foreman, Patrick, La Cygne 85

T26. Rumler, Bret, Lyons 86

T26. Linville, Dale, Mulvane 86

28. Bonewell, Todd, Mulvane 87

29. Corning, Curtis, Valley Center 88

30. Gibson, Michael, Andover 90

31. Swanson, Brad, Winfield 96