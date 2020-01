HIGH SCHOOL SCORES

Tuesday’s results

AREA BOYS

Abilene 60, Concordia 38

Blue Valley Randolph 69, Wakefield 40

Cheylin 70, Atwood 54

Clifton-Clyde 50, Linn 32

Ellis 64, Victoria 18

Hoisington 74, Phillipsburg 38

Hoxie 52, Hill City 33

Lakeside 65, Lincoln 38

McPherson 69, Circle 53

Minneapolis 86, Ell-Saline 34

Natoma 63, Chase 24

Norton 56, Trego 45

Osborne 78, Wilson 38

Plainville 56, Logan 52

Quinter 70, Golden Plains 45

Rock Hills 61, Tescott 31

Sacred Heart 49, Beloit 32

St. John’s Beloit 81, Bennington 60

Salina South at Derby, ppd. to Feb 28

Smith Center 63, Russell 47

Sylvan-Lucas 54, Southern Cloud 35

Thunder Ridge 65, Pike Valley 45

Valley Heights 60, Solomon 25

Wray, Colo. 61, Goodland 58

AREA GIRLS

Abilene 39, Concordia 20

Atwood 40, Cheylin 20

Beloit 47, Sacred Heart 38

Chase 40, Natoma 21

Golden Plains 62, Quinter 30

Goodland 64, Wray, Colo. 61

Hoxie 33, Hill City 27

Lakeside 53, Lincoln 20

Osborne 60, Wilson 24

Phillipsburg 51, Hoisington 36

Plainville 53, Logan 42

Rural Vista 44, Northern Heights 42

Russell 55, Smith Center 53

St. Francis 49, Oberlin 42

St. John’s Beloit-Tipton 43, Bennington 37

Salina South at Derby, ppd. to Feb 28

Stockton 62, Northern Valley 28

Sylvan-Lucas 45, Southern Cloud 43

Tescott 48, Rock Hills 45

Thunder Ridge 59, Pike Valley 36

Trego 47, Norton 31

Victoria 43, Ellis 39

AREA GIRLS TOURNAMENTS

ELI J. WALTER TOURNAMENT

Round robin

Wichita Trinity 59, Minneapolis 41

Berean Academy 56, Douglass 34

HILLTOP GIRLS CLASSIC

Pool play

Little River vs. Larned, ppd. to Jan. 29

Central Plains vs. Ell-Saline, ppd. Jan. 29

SEDGWICK INVITATIONAL

Quarterfinals

Wichita Sunrise vs. Chaparral, ppd. to Jan. 30

Wichita Independent vs. Canton-Galva, ppd. to Jan. 30

Clearwater at Sedgwick, ppd. to Jan. 30

Inman vs. Belle Plaine, ppd., to Jan 30

HIGH SCHOOL BOYS

Tuesday’s games

SACRED HEART 49, BELOIT 32

BELOIT (8-3, 2-2)

Palen 3-12 2-2 10, Gray 2-7 0-0 5, Cox 2-8 0-0 6, Arasmith 1-5 2-5 4, Mason 2-5 3-4 7, Burks 0-4 0-0 0, Vahle 0-1 0-1 0, Eilert 0-0 0-0 0, Walker 0-0 0-0 0, Chancellor 0-0 0-0 0. Totals 10-42 7-12 32.

SACRED HEART (9-1, 5-0)

Gormley 1-2 0-0 2, Buckner 5-9 0-0 10, Herrenbruck 3-10 2-2 8, Gilliand 8-14 3-3 22, Prendergast 1-5 0-0 2, Elmore 0-0 0-0 0, Faerber 0-0 0-0 0, Nouanlasy 0-0 0-0 0, Richards 2-4 0-0 5, K. Douglas 0-0 0-0 0, Campa 0-0 0-0 0, Disberger 0-4 0-0 0. Totals 20-48 5-5 49.

Beloit;8;9;6;9;—;32

Sacred Heart;13;12;10;14;—49

3-point goals— B 5-21 (Burks 0-4, Palen 2-5, Vahle 0-1, Gray 1-3, Cox 2-5, Arasmith 0-3), SH 4-11 (Herrenbruck 0-3, Richards 1-3, Gilliand 3-5.) Fouled out—None. Rebounds—B 22 (Mason 10), SH 39 (Buckner 8). Turnovers—B 11, SH 9. Total fouls—B 7, SH 15.

GOESSEL 45, CANTON-GALVA 37

Canton-Galva;11;8;7;11;—;37

Goessel;8;18;10;9;—;45

Canton-Galva—Struber 17, Colgin 3, Westbrook 8, Minson 5, Collins 4.

Goessel—Funk 2, Zogleman 8, Hagewood 10, Lindeman 7, Wuest 11, Duerksen 7.

THUNDER RIDGE 65, PIKE VALLEY 45

Pike Valley;11;10;9;15;—;45

Thunder Ridge;10;18;22;—;65

Pike Valley—Garman 1, K.Reeves 20, Russell 10, Flavin 4, Benne 6, Martin 2, Aurand 2.

Thunder Ridge—Struckhoff 16, Dy.Bice 12, Stauffer 16, Reneberg 6, Seemann 8, Da.Bice 2, Wagenblast 5.

CHEYLIN 70, ATWOOD 54

Atwood;12;9;11;22;—;54

Cheylin;22;19;19;10;—;70

Atwood—Domsch 16, T.Frank 5, Chvatal 10, Hayes 2, Beckman 8, Chessmore 13.

Cheylin—Schields 28, Melton 2, McCarty 29, Burr 2, Serrano 4, Dart 5.

ST. JOHN’S BELOIT-TIPTON 81

BENNINGTON 60

Bennington;7;10;20;23;—;60

SJBT;21;14;24;22;—;81

Bennington—McDowell 4, Jav.Allen 15, Jaw.Allen 3, B.Stanley 6, T.Stanley 14, Bauer 18.

St. John’s Beloit-Tipton—Thompson 2, Dameron 18, Palen 11, Bl.Perez 1, Br.Perez 3, B.Bates 21, Rosebaugh 6, L.Bates 5, Schmitt 14.

SYLVAN-LUCAS 54

SOUTHERN CLOUD 35

Sylvan-Lucas;10;16;17;11;—;54

Southern Cloud;12;9;2;12;—;35

Sylvan-Lucas—Batchman 11, Huehl 16, Hernandez 7, Meyer 6, Frederking 2, Wehrman 3, Couse 12.

Southern Cloud—Cool 4, Coleman 2, Rice 4, Burch 10, Gold 13, Duggin 2.

SYLVAN-LUCAS 45

SOUTHERN CLOUD 43

Sylvan-Lucas;2;13;16;14;—;45

Southern Cloud;6;10;8;19;—;43

Sylvan-Lucas—Neel 2, Knobbe 14, Nondorf 13, Wehrman 4, Decker 1, Albert 11.

Southern Cloud—Darnall 5, Cool 4, McMillan 22, Liby 4, Comstock 8.

NORTON 56, TREGO 45

Norton;7;17;10;22;—;46

Trego;10;4;13;18;—;45

Norton—Jones 8, Haresnape 5, Melvin 24, Schrum 7, Ruder 6, Hawks 6.

Trego—Shubert 17, Feldt 10, Russell 10, Minson 2, Desormiers 4, Price 2.

CLIFTON-CLYDE 50, LINN 32

Clifton-Clyde;7;14;18;11;—;50

Linn;11;2;4;15;—;32

Clifton-Clyde—Skocny 2, Lawson 2, LeDuc-Pierce 3, T.Koch 16, D.Koch 5, Weiche 6, Rudolph 2, Peterson 5, Lange 9.

Linn—Bargman 3, York 4, Wurtz 2, Beier 17, Cardenas 6.

HIGH SCHOOL GIRLS

Tuesday’s games

BELOIT 47, SACRED HEART 38

BELOIT (6-5, 3-1)

Boeve 1-2 3-6 5, Eilert 0-3 0-0 0, Hwitt 2-3 3-4 7, Meier 5-8 2-4 12, Larson 7-14 4-5 18, Cooper 2-6 1-3 5, Ehlers 0-6 0-0 0. Totals 17-42 13-22 47.

SACRED HEART (7-3, 4-1)

Smith 0-0 0-0 0, Cochran 1-3 2-2 4, Woodall 0-0 0-0 0, Everett 3-6 0-0 6, Goetz 3-9 1-1 7, Slagle 0-3 0-0 0, Mendez 0-0 0-0 0, Gotti 2-12 0-0 5, Palen 3-10 0-0 8, Gack 4-6 0-0 8. Totals 16-54 3-3 38.

Beloit;8;11;13;15;—;47

Sacred Heart;9;8;13;8;—;38

3-point goals—B 0, SH 3 (Gott 1, Palen 2). Rebounds—B 39 (Cooper 13), SH 32 (Cochran 8). Turnovers—B 17, SH 15. Total fouls—B 10, SH 19. Fouled out—None.

GOLDEN PLAINS 62, QUINTER 30

Quinter;3;9;11;7;—;30

Golden Plains;15;16;20;11;—;62

Quinter—Betz 3, Ch.Kvasnicka 2, Brown 5, An.Briggs 3, Ca.Kvasnicka 2, Getz 15.

Golden Plains—Rath 2, Miller 24, B.Stoll 8, A.Stoll 15, Hillis 11, Wark 2.

LAKESIDE 53, LINCOLN 20

Lakeside;13;21;5;14;—;53

Lincoln;2;8;4;6;—;20

Lakeside—Geisler 4, C.Baetz 7, T.Baetz 2, Bergmann 4, Grady 13, Berkley 6, H.Thornton 2, Eberle 8, Hake 7.

Lincoln—Vath 3, O’Bannon 1, Vazquez 4, Walter 5, Behrens 3, Garay 3, Hayworth 1.

ATWOOD 40, CHEYLIN 20

Atwood;8;6;12;14;—;40

Cheylin;7;1;6;6;—;20

Atwood—Mosley 4, Rippe 2, Carroll 1, Beckman 6, Lankas 7, Sramek 6, Singhateh 14.

Cheylin—Perez 2, Wright 3, Hendricks 2, Sabatka 13.

THUNDER RIDGE 59, PIKE VALLEY 36

Pike Valley;10;8;8;10;—;36

Thunder Ridge;26;11;15;7;—;59

Pike Valley—Reeves 5, K.Bray 4, Carlgren 2, Larson 3, Rickard 6, Jensen 12, Benne 4.

Thunder Ridge—B.Kirchhoff 24, S.Kirchhoff 2, Bice 3, Boden 1, Hrabe 9, Davis 7, I.Rust 11, S.Rust 2.

WICHITA TRINITY 59, MINNEAPOLIS 41

Minneapolis;4;16;13;8;—;41

Trinity;15;19;15;10;—;59

Minneapolis—Cossart 6, Nelson 18, Shupe 5, Cleveland 4, Forte 6, Lang 2.

Wichita Trinity—Hedstrom 11, Winter 13, Broadie 23, Mathews 10, Weber 2.

ABILENE 39, CONCORDIA 20

Concordia;0;5;8;7;—;20

Abilene;7;9;15;8;—;39

Concordia—Bechard 3, Reynolds 9, Wahlmeier 2, Rundus 6.

Abilene—Holmes 14, Vopat 9, Lillard 8, Hayes 2, Clemence 2, Bathurst 2.

ST. JOHN’S BELOIT-TIPTON 43

BENNINGTON 37

Bennington;11;7;9;10;—;37

SJBT;4;13;15;11;—;43

Bennington—Watson 2, Stanley 12, Piepho 3, Travis 3, Downing 2, Wilson 2, Robinson 2, Lawson 11.

SJBT—Wiles 2, P.Hollerich 3, Ellenz 3, Dubbert 33, E.3Brummer 2.

TREGO 47, NORTON 31

Norton;10;2;6;13;—;31

Trego;18;10;7;12;—;47

Norton—Hauser 9, Brooks 5, Bailey 14, Carter 3.

Trego—Shubert 12, Brungardt 2, M.Walt 6, Malinowsky 9, Pfannenstiel 4, Frost 14.