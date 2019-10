Tuesday Trouble

2nd Ball 1st, 20 1/2 -3 1/2

Bowlin Ninjas, 13-11

Tres, 8-16

La Familia, 6 ½-17 1/2

High Games

1. Kyle Kruszynski, 289

2. Skip Wilson, 267

3. Clayton Ouellette, 224

High Series

1. Kyle Kruszynski, 720

2. Skip Wilson, 701

3. Debbie Kruszynski, 645 (career-high)

Monday Mixers

CHS, 16-8

SKS, 14-10

Lazy HVACs, 14-10

Team Lana, 13-11

Ride or Die, 12-12

High Games

1. Matt Wilson, 246

2. Ryan Oakes, 235

3. Dawn Lemon, 216

High Series

1. Matt Wilson, 670

2. Dave McMurray, 629

3. Ryan Oakes, 582

Monday Nite Ladies

Spare Us, 15-6

Serendipity Strikes, 14-7

Andi’s Accounting, 13-8

Livin’ on a Spare, 12-9

McPherson Coop Credit Union, 10-11

Inman Ladies, 9-12

Hit and Miss, 7-14

High Games

1. Pam Axelson, 188

2. Jolene Norland, 182

3. Sonya Morse, 181

High Series

1. Sonya Morse, 516

2. Pam Axelson, 494

3. Jolene Norland, 467

Friday Friends and Fun

ADD, 12-6

CL Crew, 10-8

Dilly Dilly, 10-8

All in the Family, 10-8

Viega, 8-10

Del Ray, 8-10

Golden Strikers, 8-10

3G, 4-14

High Games

1. Philip Huff, 245

2. Dustin Huff, 244

3. Lucas McNichols, 217

High Series

1. Philip Huff, 689

2. Dustin Huff, 583