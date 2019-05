PREPS

BASEBALL

All-WAC

First Team

Riggs, Hays; Lummus, Hays, C, Jr; Hutchison, Hays, P/3B, Sr.; Brack, GB, Util, Sr.; Bujanda, GB, 1B, Jr; Schremmer, GB, SS, Jr.; Hyde, Lib, P, Jr.; Terrazas, Lib, C, Sr.; Knedler, DC, C, So.; Leger, GC, OF, Sr.; Waetzig, GC, 1B, Sr.; Petersen, Hays, P/SS, Sr.

Player of the Year: Riggs, Hays

Coach of the Year: Leo, Hays

Honorable Mentions

Hall, GB; Kurth, GB; Thayer, GC; McCarter, Lib; Dunlap, Lib; Bojorquez, Lib; Sowers, DC; Urrutia, GC; Duron, DC; Haberman, GB; Davidson, GC; Dreiling, Hays.

GIRLS SOCCER

All-WAC

First Team

Munoz, GC, Sr.; Salazar, GC, Sr.; Enriquez, GC, Jr.; Solis, DC, So.; Scheck, DC, Fr.; Alarcon, Lib, Sr.; Melendez, Lib., Sr.; Puerto, Lib, Jr.; Isbell, Hays,, Sr.; Robben, Hays, Jr.; Ramirez, GB, Jr.

Player of the Year: Munoz, GC

Coach of the Year: Padilla, GC

Honorable Mentions

Castillo, GC; Kipp, GC; Servantez, GC; Ailon, DC; Alvarado, DC; Martinez, Lib; McGuire, Hays; Isabel, Hays; Shurbert, Hays; Meza, GB; Perez, GB.

SOFTBALL

All-WAC

First Team

Dart, GC, Sr.; Vargas, GC, Jr.; Lopp, DC, So.; Nordby, GC, Sr.; Clark, GB, Jr.; Lopp, DC, Sr.; Urban, GB, Jr.; Wichers, Hays, Sr.; Williams, DC, Sr.; Brown, Hays, Sr.; Foster, GC, Sr.; Mauler, GB, Jr.

Player of the Year: Dart, GC

Coach of the Year: Moquett, GC

Honorable Mentions

Altman, Hays; Unruh, GB; Mehlhaff, GB; Rodriguez, DC; Waddell, Hays; McClure, Lib; Stephenson, DC; Koster, GC; Prough, Hays; Richter, GC; Terpstra, GC; Unruh, GB.