All-Area football

HutchNews 1st-Team

QB/DB Kaleb Hammeke, Trinity Catholic, Sr.

QB Travis Theis, Pratt, Sr.

RB Jace Kinnamon, McPherson, Sr.

RB Wyatt Pedigo, Hoisington, Jr.

RB Tim Lambert, Smoky Valley, Sr.

WR Gabe Hoover, McPherson, Sr.

WR Kale Schroeder, Sedgwick, Jr.

OL/DL Kyle Sherwood, Scott City, Sr.

OL/DL Wyatt Hayes, Scott City, Sr.

LB Zane Schroeder, Trinity Catholic, Sr.

LB Kadence Riner, Pratt, Sr.

HutchNews 2nd-Team

QB Kyler Hoppes, McPherson, Sr.

QB Jake Burke, Chaparral, Sr.

RB Scott Grider, Halstead, Jr.

RB Parker Roth, Hesston, Sr.

RB Cort Elliott, Smoky Valley, Sr.

WR Nolan Clarke, Trinity Catholic, Sr.

WR/DB Brett Winsor, Pratt, Sr.

OL/DL Corbin Nisly, Haven, Sr.

OL/DL Wes Shaw, Hillsboro, Sr.

OL/DL Konrad Peterson, Smoky Valley, Sr.

LB Korey Holmberg, Hutchinson, Sr.

HutchNews Honorable Mention

Brady Myers, Sterling, Jr.;Patrick Graebner, Hutchinson, Sr.; Jordan Hawkins, Buhler, Sr.; Cameron Cox, Hesston, Sr.; Raiden Kohman, Pratt, Sr.; Daymon Kepley, Holcomb, Sr.; Alex Koehn, Hesston, Sr.; Marshall Faurot, Scott City, Sr.; Luis Franco, Kingman, Sr.; Aaron Guerrero, Hutchinson Trinity, Sr.; Alex Hammersmith, Hutchinson Trinity, Sr.; Matt Ramey, Inman, Jr.; Brooks Gardner, Hillsboro, Sr.; Doug Grider, Halstead, So.; Khalil Lisbon, McPherson, Sr.; Jacob Ediger, Haven, Sr.;Mario Quintero, Haven, Jr.; Gage Farney, Sterling, Sr.

Gatehouse Kansas Honorable Mention

Class 4A

End — Richard Aguirre, sr., Holton; River Amos, sr., Holcomb; Evan Dean, jr., Santa Fe Trail; Mark Hedstrom, jr., Wichita Trinity; Patch Loadholtz, sr., Parsons; Colton Mallonee, sr., Perry-Lecompton; Michael Moreno, jr., Hiawatha; Quinn Neuenswander, jr., Jefferson West; Trey Pivarnik, so., Hayden; Grady Toews, sr., Hesston; Evan Troike, sr, Girard; Brett Winsor, sr., Pratt; Davonta Yates, sr., Parsons.

Line — Kamden Brownlee, sr., Sabetha; Sam Chambers, sr., Prairie View; Otis Costlow, sr., Santa Fe Trail; Chase Cupp, sr., Scott City; Dylan Fields, jr., Galena; Spencer Funk, sr., Perry-Lecompton; Dallas Higginbotham, jr., Anderson County; Creighton Johnson, jr., Beloit; Damon Kepley, sr., Holcomb; Alex Koehn, sr., Hesston; Raiden Kohman, sr., Pratt; Parker Meats, jr., Burlington; Kane Milford, sr., Kingman; Cody Mohr, sr., Andale; Ethan Moreland, jr., Caney Valley; Corby Nisley, sr., Haven; Levi Nordhus, sr., Marysville; River Paul, sr., Beloit; Max Rickard, sr., Pratt; Dakota Rose, sr., Caney Valley; Pene Saili, so., Jefferson West; Andrew Schmidtlein, jr., Hayden; David Schulte, sr., Halstead; Ethan Shackelford, sr., Andale; Kyle Sherwood, sr., Scott City; Xavier Slaven, sr., Colby; Trasen Snavely, sr., Holton; Tyler Stice, sr., Columbus; Kel Stroud, jr., Chapman; Kobey Stroud, sr., Chapman; Konner Tannahill, so., Holton; Weston Ward, sr., Galena; Rodney Welch, sr., Parsons; Clayton Winter, so., Andale; Shane Wright, sr., Burlington; Nic Zimmerman, sr., Iola.

Back — Austin Adams, sr., Anderson County; Ethan Baalman, sr., Andale; Jake Beckmann, jr., Frontenac; Tanner Cash, so., Clearwater; Ty Cooper, sr., Wamego; Cameron Cox, sr., Hesston; Scotti Easter, jr., Andale; Jeff Ebeck, sr., Wellsville; Marshall Faurot, sr., Scott City; Gage Friess, sr., Parsons; Cooper Glavan, jr., Clay Center; Scott Grider, jr., Halstead; Joseph Gruber, sr., Sabetha; Atreyau Hornbeak, jr., Marysville; Brandon Ishimura, sr., Frontenac; Izek Jackson, sr., Chapman; Cael Johnson, jr., Burlington; Tim Lambert, sr., Smoky Valley; Kooper Lawson, sr., Galena; Paxton Meares, sr., Wichita Collegiate; John Molitor, sr., Kingman; Trey Richey, jr., Caney Valley; Kadence Riner, sr., Pratt; Derek Roever, sr., Marysville; Brandon Schroedl, jr., Marysville; Zach Vance, sr., Wellsville; Taybor Vetter, jr., Wamego; Trey White, sr., Baxter Springs; Carson Windholz, sr., Smoky Valley; Hunter Yager, jr., Scott City.

Linebacker — Drew Bolinger, jr., Frontenac; Andrew Bowman, jr., Caney Valley; Garren Champoux, jr., Marysville; Trey Charbonneau, sr., Wichita Collegiate; Carson Cox, jr., Beloit; Will DeVader, so., Hayden; Cort Elliot, sr., Smoky Valley; Gabe Garber, jr., Sabetha; Carter Greenfield, sr., Santa Fe Trail; Doug Grider, so., Halstead; Joseph Helton, sr., Galena; Chandler Humble, sr., Girard; Hunter Jones, sr., Nickerson; Riley Krehbiel, sr., Kingman; Cole Martin, sr., Hugoton; Caden Parthemer, so., Andale; Joel Schibi, sr., Parsons; Storm Slupianek, jr., Marysville; Scott Urban, sr., Perry-Lecompton; Peter Vulgamore, sr., Scott City; Mason Walker, sr., Prairie View.

Specialist — Logan Demond, sr., Larned; Luis Franco, sr., Kingman; Clay Gagnon, so., Wichita Collegiate; Bryant Golden, jr., Rock Creek; Moses Hinojos, sr., Scott CIty; Kryk Kyser, jr., Caney Valley; Mac Piles, sr., Hayden.

Class 3A

End — Xavier Bell, jr., Andover Central; Hunter Bentley, sr., Miege; Dylan Donnelly, sr., Basehor-Linwood; Brennen Feeback, sr., Spring Hill; Tyler Gorman, sr., Fort Scott; Kale Irwin, sr., Labette County; Corbett Kimberlin, sr., Chanute; Blake Mitchell, jr., Goddard; Victor Perez, sr., Ulysses; Dalton Rapp, sr., Rose Hill; Montez Robinson, sr., Arkansas City; Jarett Shoemaker, sr., Fort Scott; Cody Stuffelbean, jr., McPherson; AJ Watson, sr., Bonner Springs; Phillip Wesley, so., Miege.

Line — Brandon Barrager, sr., Coffeyville; Cooper Beebe, sr., KC Piper; Javier Castillo, jr., Paola; Mason Couch, sr., Fort Scott; Brandon Dandurand, sr., Mulvane; Clayton Essex, jr., Paola; Jacob Fredrikson, jr., Buhler; Kade Funston, jr., Abilene; Caleb Haggard, jr., Labette County; Cion Harris, jr., Basehor-Linwood; Kade Kehl, jr., Baldwin; Travese Love, jr., Wellington; Josh Meurer, sr., Miege; Quinn Nichols, sr., Baldwin; Jeffery Schartz, sr., Paola; Mikey Stribling, jr., Paola; Braden Struble, sr., Wellington; Blake Tucker, sr., Basehor-Linwood; Kiefer Tucker, sr., Louisburg; Dawson Van Goethem, sr., McPherson; LeMoses White, sr., KC Piper; Adam Whitson, sr., Buhler; Trenton Willert, sr., Goddard.

Back — Kyle Alcanter, sr., Basehor-Linwood; Ben Bannister, sr., Goddard; Dylan Boothe, sr., Buhler; TJ Bowman, jr., Chanute; Matt Campbell, sr., Fort Scott; Blue Caplinger, sr., Louisburg; Gentry Cole, sr., Goddard; Easton Dean, sr., Labette County; Cole Diffenbaugh, jr., Mulvane; Gavin Elston, sr., Eudora; Nolan Ford, sr., Basehor-Linwood; Grey Hatfield, sr., Wellington; Caleb Hentzen, sr., Labette County; Joel Kafka, sr., Pittsburg; Bryce Krone, jr., Bonner Springs; Jaylen Logan, sr., Coffeyville; Sam Pedrotti, sr., Miege; Nasjon Porter, sr., Bonner Springs; Rishi Rattan, jr., Miege; Korbin Riedel, sr., Tonganoxie; Ty Roark, sr., Pittsburg; Kyler Semrad, so., Goddard; Noah Villareal, sr., Bonner Springs; Devin Walker, sr., Ulysses; Dalton White, sr., KC Piper; Chandler Wiard, sr., McPherson.

Linebacker — Dhimani Butler, jr., Goddard; Austin Coulson, sr., Basehor-Linwood; Trey Degarmo, jr., Andover Centra; Nolan Ewing, sr., Spring Hill; Isaac Hilt, jr., Wellington; Dylan Jordan, sr., Pittsburg; Koy Kenny, so., Ulysses; Brandon Martin, so., KC Piper; Zach McCarty, sr., Labette County; Brendan Ohlmeier, sr., Paola; Drake Pray, sr., Tonganoxie; Ian Stubbs, jr., Buhler; Sam Thomas, sr., Andover Central; Mason Thrash, jr., McPHerson; Mikey Welsh, jr., Miege; Honestee Whittker, ssr., McPherson; Jack Wiens, jr., Andover Central.

Specialist — Jacob Adams, jr., Chanute; Dylan Downing, sr., Miege; Bear Gardner, jr., Spring Hill; Tyler Kohls, so., Augusta; Nathan Parkison, jr., Basehor-Linwood; Kevin Scott, sr., Atchison; Ryan Wokutch, jr., Paola.