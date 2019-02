GIRLS SUMMARIES



Salina Central 55, Hutchinson 43

HUTCHINSON (5-10, 2-6)

Krol 2-2 0-0 4, L.Williams 0-1 0-0 0, Robertson 3-11 0-0 6, posch 5-15 2-2 14, Bynum 4-6 1-4 9, Elmore 2-3 0-0 4, Hefley 2-7 0-0 4, Seidl 0-3 0-0 0, Armbrust 1-2 0-0 2. Totals - 19-50 3-6 43.

SALINA CENTRAL (9-6, 5-3)

Cobb 2-7, 0-0 5, Kierscht 6-12 8-10 25, Merkle 3-8 1-2 7, H.Williams 5-9 2-2 12, Sanderson 3-5 0-1 6, Opat 0-0 0-0 0, Nash 0-4 0-0 0, Stewart 0-1 0-0 0. Totals - 19-46 11-15 55.

Hutchinson 5 13 10 15 — 43

Salina Central 15 12 13 15 — 55

3-point goals -H: 2-17 (Posch 2); SC: 6-14 (Kierscht 5, Cobb 1). Rebounds - H: 22 (Bynum 6); SC: 36 (H.Williams 9). Turnovers - H: 13; SC: 20. Fouls - H: 17; SC: 8. Fouled out - Bynum.



SALINA SOUTH 36, CAMPUS 21

SALINA SOUTH (5-9, 2-5)

Zamecnik 1-8 0-0 2, Raubenstine 1-4 2-2 5, Schreiber 6-13 6-6 18, Arnold 1-2 0-0 2, Cox 4-10 1-5 9, Maxton 0-5 0-0 0, Peterson 0-0 0-0 0, Simon 0-0 0-0 0. Totals 13-42 9-13 36.

CAMPUS (3-12, 1-7)

Stanley 0-2 1-2 1, K.Huggans 0-5 0-1 0, Schutte 0-6 0-0 0, Tindal 2-12 2-2 6, C.Huggans 6-7 0-0 12, Hixson 0-0 0-0 0, Baalmann 1-4 0-2 2, Smith 0-0 0-0 0, Gohl 0-0 0-0 0. Totals 9-36 3-7 21.

Salina South 16 5 5 10 _ 36

Campus 6 2 5 8 _ 21

3-point goals_SS 1-8 (Raubenstine 1), C 0-13. Rebounds_SS 31 (Cox 6), C 27 (C.Huggans 10). Turnovers_SS 11, C 16. Total fouls_SS 11, C 16. Fouled out_None.



RUSSELL 56, SACRED HEART 51

RUSSELL (11-4, 8-1)

Lumpkins 0-0 0-0 0, T.Dortland 4-12 5-7 13, C.Dortland 2-4 0-0 6, Schulte 3-10 2-2 9, Peeler 2-7 7-12 11, Wagner 1-3 0-0 2, Reeves 3-10 2-2 8, Myers 1-2 0-0 2, Braster 2-3 1-2 5. Totals 18-51 17-25 56.

SACRED HEART (9-7, 5-4)

Cochran 5-13 4-6 16, Everett 3-9 0-0 6, Goetz 4-15 0-0 12, Slagle 3-9 2-5 8, Gotti 2-6 1-1 6, Palen 0-7 3-4 3, Gack 0-0 0-0 0. Totals 17-61 10-16 51.

Russell 16 11 18 11 — 56

Sacred Heart 8 12 19 12 — 51

3-point goals—R 3 (C.Dortland 2, Schulte 1), SH 7 (Cochran 2, Goetz 4, Gotti 1). Rebounds—R 40 (Braster 11), SH 43 (Slagle 13). Turnovers—R 13, SH 11. Total fouls—R 17, SH 22. Fouled out—Slagle.



STERLING 62, ELL-SALINE 25

STERLING (12-4, 5-0)

Rowland 2 1-1 6, Morris 2 2-2 6, Wilson 5 1-2 11, Linden 1 2-2 4, B.Horsch 0 0-0 0, SanMiguel 2 2-2 6, Briar 6 5-7 18, Schmidt 0 0-0 0, Comley 2 1-4 6, E.Horsch 0 1-2 1, Beagley 1 1-2 3, Zambo 0 1-2 1. Totals 21 17-26 62.

ELL-SALINE (0-16, 0-6)

Lange 1 0-0 3, Schrock 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0, Ditto 2 0-0 4, Kramer 4 0-2 10, Hynes 0 0-0 0, Rowley 2 0-0 6, Short 1 0-0 2, Backhus 0 0-0 0, Hardesty 0 0-0 0, Vogt 0 0-0 0. Totals 10 0-2 25.

Sterling 19 11 17 15 — 62

Ell-Saline 5 8 8 4 — 25

3-point goals—ST 3 (Rowland 1, Briar 1, Comley 1), ES 5 (Lange 1, Kramer 2, Rowley 2). Total fouls—ST 5, ES 15. Fouled out—None.



BELOIT 62, SE SALINE 57

BELOIT (11-5, 7-2)

Wagner 0 0-0 0, Schroeder 3 2-2 8, Meier 5 5-6 17, Larson 7 2-2 16, T.Ehlers 0 0-0 0, Cooper 1 5-6 7, Barrett 4 5-6 14. Totals 20 19-22 62.

SOUTHEAST OF SALINE (9-6, 4-4)

Tillberg 2 0-0 6, Kaniper 0 0-0 0, Orr 2 4-5 8, Yianakopulos 0 1-3 1, Meares 0 0-0 0, Fear 5 2-2 15, Schlesener 6 2-2 15, Blake 0 0-0 0, Pearson 0 0-0 0, Chitty 5 2-4 12. Totals 20 11-16 57.

Beloit 19 16 11 16 — 62

SE Saline 10 12 17 18 — 57

3-point goals—B 3 (Meier 2, Barrett 1), SES 6 (Tillberg 2, Fear 3, Schlesener 1). Total fouls—B 16, SES 18. Fouled out—Schlesener.



WILSON 52, TESCOTT 29

Wilson 11 15 9 17 — 52

Tescott 8 10 5 6 — 29

Wilson—Hoeffner 3, Boxberger 8, Hill 7, M.Hanzlick 8, K.Hanzlick 26.

Tescott—Perry 1, Peterson 7, Perry 2, Lee 5, Wheeler 1, Ehlers 7, Peterson 2, Farney 2, Flax 2.



TREGO 56, STOCKTON 28

Stockton 6 7 11 4 — 28

Trego 19 8 20 9 — 56

Stockton—Griffin 11, Dix 6, Bellerive 2, Plumer 2, Hamilton 7.

Trego—Carr 5 Shubert 16, Walt 4, Day 11, Malinowsky 2, Pfannenstiel 13, Frost 5.





ST. JOHN’S BELOIT-TIPTON 31, LAKESIDE 17

Lakeside 5 6 2 4 — 17

SJBT 3 12 9 7 — 31

Lakeside—Grady 7, Baetz 4, LaRocque 4, Hake 2.

St. John’s Beloit-Tipton—Ellenz 1, E.Eilert 8, Dubbert 6, Brummer 3, K.Eilert 13.



CANTON-GALVA 45, ELYRIA CHRISTIAN 12

Elyria Christian 4 4 3 1 — 12

Canton-Galva 18 10 14 3 — 45

Elyria Christian—Archer 2, Penner 5, Starburg 1, Burton 2, Adamyk 2.

Canton-Galva—Mastre 6, Bell 16, Klatt 4, Maddelmog 9, Unruh 10, Doughman 2.



GOLDEN PLAINS 44, HILL CITY 21

Hill City 3 6 5 7 — 21

Golden Plains 16 8 7 13 — 44

Hill City—Lindenman 1, Keith 5, Pimlott 4, Born 11.



SMOKY VALLEY 53, LYONS 41

Lyons 6 8 14 13 — 41

Smoky Valley 14 5 16 18 — 53

Lyons—Head 12, Jaime 1, Fierro 5, Balate 4, Storer 19.

Smoky Valley—Apel 2, Brumbaugh 11, Sjogren 3, Ki.Haxton 13, Ke.Haxton 6, Bryant 12, Braxterman 6.



THUNDER RIDGE 61, FRANKLIN, NEB. 18

Franklin 4 6 6 2 — 18

Thunder Ridge 10 11 22 18 — 61

Franklin, Neb.—Falkenstien 6, Hauserman 5, Cleveland 1, Yelken 6.

Thunder Ridge—Bice 5, Stauffer 5, Kirchhoff 11, Pettijohn 20, S.Kirchhoff 2, Boden 10, Hrabe 4, Daris 4.



WASHINGTON COUNTY 58, BV RANDOLPH 54

BV Randolph 12 6 15 21 — 54

Washington Co. 11 14 13 20 — 58

BV Randolph—Zoeller 22, Cassel 18, Young 5, Budenbender 5, Cassel 4.

Washington County—Kern 19, Boykin 16, M.Metz 13, Otott 5, Romeiser 3, B.Metz 2.





RURAL VISTA 47, HERINGTON 23

Herington 4 6 7 6 — 23

Rural Vista 11 11 10 15 — 47

Herington—Kremeier 3, Rutchman 10, Shippy 2, C.Roe 8.

Rural Vista—Beck 2, Barten 2, Campuzano 23, Riedy 9, Sanford 7, Brockmeier 4.



SOLOMON 63, PEABODY 31

Burns 8 6 9 8 — 31

Solomon 14 21 25 3 — 63

Burns—Hodges 7, Hauck 4, Winter 6, Johnson 4, Spencer 4, Stucky 6.

Solomon—Tiernan 24, Webb 20, Kugler 8, Robertson 5, Powell 1, Stuart 5.



CLAY CENTER 51, REPUBLIC COUNTY 34

Clay Center 11 12 9 19 — 51

Republic County 7 9 9 9 — 34

Clay Center—Franson 4, Liby 3, Crimmins 2, Craig 2, Henry 2, Mullin 20, Edwards 13, Hammel 5.

Republic County—Lewellyn 6, I.Wheeler 2, Hansen 10, Morris 10, Jensik 3, Cole 3.



VALLEY HEIGHTS 49, LINN 12

Linn 1 3 4 4 — 12

Valley Heights 9 9 13 8 — 49

Linn—Moorre 5, Bott 2, Wohler 2, Oehmke 2, Smith 1.

Valley Heights—C.Toerber 11, Stevenson 3, M.Vermetten 3, Musk 2, E.Toerber 8, Yungeberg 7, Musil 5, S.Vermetten 9, Hanson 1.



PHILLIPSBURG 56, HOXIE 46

Hoxie 7 15 13 11 — 46

Phillipsburg 15 4 13 24 — 56

Hoxie—Shamburger 4, White 14, Campbell 20, McKenna 2, Castle 2, Balluch 2, Torluemke 2.

Phillipsburg—Solida 7, Beach 15, Schneider 22, Babcock 12.

SMITH CENTER 60, LOGAN 41

Smith Center 14 16 13 17 — 60

Logan 4 11 12 14 — 41

Smith Center—Frieling 8, Hutchinson 4, Timmons 10, Maydew 13, Rentschler 10, Shellito 2, Kirchhoff 2, Enochs 2, Pfortmiller 9.

Logan—Braun 6, Voss 8, Greving 6, Graham 2, Rust 19.



ABILENE 57, COUNCIL GROVE 28

Council Grove 8 9 7 4 — 28

Abilene 12 21 16 8 — 57

Council Grove—Millen 8, Konen 5, Good 8, Watson 2, Honas 2, Hower 3.

Abilene—Holmes 11, Vopat 5, Hayes 2, Burton 20, Willey 15, Lillard 4.



LITTLE RIVER 57, WAKEFIELD 29

Little River 19 9 17 12 — 57

Wakefield 4 12 7 6 — 29

Little River—Zimmerman 15, Gadberry 2, Barta 1, Bergkamp 6, Konen 6, Ranken 5, Mi.Loder 5, Ma.Loder 2, McBride 10, Baughfman 5.

Wakefield—N.Copenhaver 4, Trumpp 3, Boman 1, Flickinger 7, Pollman 12, Avery 2.



NORTON 52, OBERLIN 29

Oberlin 8 6 8 7 — 29

Norton 13 17 10 12 — 52

Oberlin—VanVleet 10, May 10, Carter 9.

Norton—T.Hauser 5, Kuhn 18, Jones 3, Hartwell 5, Brooks 2, Bailey 5, H.Hauser 8, Engelbert 6.





BOYS SUMMARIES



CAMPUS 76, SALINA SOUTH 57

SALINA SOUTH (6-9, 2-6)

Schreiber 5-6 0-1 10, Johnson 1-1 1-2 3, Munsell 1-5 0-0 2, Junghans 3-10 1-2 9, Banks 7-11 1-3 15, Jordan 5-8 2-2 13, Garrett 1-4 1-2 3, Ratcliff 0-0 0-0 0, Garcia 1-2 0-0 2, Varela 0-0 0-0 0, Hannert 0-0 0-0 0, Giroux 0-1 0-0 0. Totals 24-48 6-12 57.

CAMPUS (12-3, 7-1)

Warrior 6-9 5-5 15, Ster.Chapman 7-16 3-5 17, Kahmann 8-11 0-0 18, Stee.Chapman 3-4 0-0 7, King 3-8 2-3 10, Howard 2-4 1-2 5, Kruse 0-0 0-0 0, Hudson 0-0 1-2 1, Selenke 0-0 0-0 0, Church 0-1 0-0 0. Totals 29-53 12-17 76.

Salina South 16 13 10 18 _ 57

Campus 23 11 17 25 _ 76

3-point goals_SS 3-12 (Junghans 2, Jordan 1), C 6-11 (Warrior 1, Kahmann 2, Stee.Chapman 1, King 2). Rebounds_SS 21 (Schreiber 6), C 34 (Kahmann 8). Turnovers_SS 12, C 12. Total fouls_SS 15, C 13. Fouled out_None.



SALINA CENTRAL 50, HUTCHINSON 35

HUTCHINSON (2-13, 0-8)

Blake 0-3 0-1 0, Cole 3-7 0-0 7, Kraus 2-5 1-1 5, Heneha 1-2 0-0 2, Webster 5-10 3-3 15, Holmberg 2-3 0-0 4, Burns 0-1 0-0 0, Huhs 1-3 0-0 2. Totals - 14-34 4-5 35.

SALINA CENTRAL (11-4, 4-4)

Richardson 0-5 1-2 2, Driver 2-3 1-2 5, Williams 10-11 0-0 28, M.Grammer 0-3 0-0 0, Kickhaefer 1-2 0-0 3, D.Grammer 2-5 0-0 4, DeMars 2-5 0-0 5, Glen 2-4 0-1 4. Totals - 19-38 2-5 50.

Hutchinson 5 4 15 11 — 35

Salina Central 7 16 8 19 — 50

3-point goals -H: 3-10 (Webster 2, Cole 1); SC: 10-23 (Williams 8, Kickhaefer 1, DeMars 1). Rebounds - H: 18 (Webster 10); SC: 23 (Williams 6). Turnovers - H: 17; SC: 16. Fouls - H: 10; SC: 14. Fouled out - none.



SACRED HEART 60, RUSSELL 54

RUSSELL (6-9, 3-6)

Tammen 0-1 0-0 0, Whipple 7-12 2-3 21, Price 4-14 0-1 10, Sohm 3-6 0-1 6, Pospichal 3-10 0-0 9, Ulrich 1-2 0-0 3, Law 2-3 0-0 5, Fowler 0-0 0-0 0, Logsdon 0-0 0-0 0. Totals 20-49 2-5 54.

SACRED HEART (12-4, 8-1)

Jaco.Gormley 0-0 0-0 0, Skidmore 2-10 1-4 5, Leners 2-2 0-0 4, Buckner 2-5 1-1 5, Jack.Gormley 0-0 0-0 0, Herrenbruck 13-20 3-4 34, Gilliland 0-0 0-0 0, Mendez 3-4 0-0 6, Prendergast 3-3 0-0 6. Totals 25-44 5-9 60.

Russell 7 14 21 12 — 54

Sacred Heart 14 17 22 7 — 60

3-point goals—R 12 (Whipple 5, Price 2, Pospichal 3, Ulrich 1, Law 1), SH 5 (Herrenbruck 5). Rebounds—R 22 (Sohm 5), SH 28 (Skidmore 7). Turnovers—R 14, SH 14. Total fouls—R 16, SH 14. Fouled out—Leners.



STERLING 70, ELL-SALINE 48

STERLING (3-13, 1-4)

Dutton 7 2-3 17, Wilson 4 0-0 9, Myers 4 2-4 11, Birzer 5 1-2 11, Ball 1 0-0 3, Weigel 3 0-0 6, Oden 6 0-1 13. Totals 30 15-10 70.

ELL-SALINE (3-14, 2-5)

Morrical 6 1-2 17, Kramer 3 2-2 8, Came 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0, Giersch 0 0-0 0, Loder 0 0-0 0, Hammonds 2 0-0 6, Trey.Peterson 6 1-2 17, Jennings 0 0-0 0. Totals 17 4-6 48.

Sterling 12 17 22 19 — 70

Ell-Saline 20 4 13 11 — 48

3-point goals—ST 5 (Dutton 1, Wilson 1, Myers 1, Ball 1, Oden 1), ES 10 (Morrical 4, Hammonds 2, Trey.Peterson 4). Total fouls—ST 13, ES 13. Fouled out—None.



BELOIT 56, SE SALINE 46

BELOIT (15-1, 9-0)

Cox 4 0-0 10, Palen 3 4-4 11, Smith 3 2-4 8, Gray 0 0-3 0, Budke 3 0-0 8, Eilert 1 0-0 3, Mason 1 0-0 2, Thompson 6 0-0 12, Chandler 1 0-0 2. Totals 22 6-11 56.

SOUTHEAST OF SALINE (3-12, 2-6)

Eklund 1 0-0 3, Gebhardt 6 0-0 13, Banks 4 3-3 12, Harris 3 0-0 7, Montgomery 3 3-3 9, McKnight 1 0-0 2, Whittecar 0 0-0 0. Totals 18 6-6 46.

Beloit 15 7 18 16 — 56

SE Saline 15 9 11 11 — 46

3-point goals—B 6 (Palen 1, Cox 2, Eilert 1, Budke 2), SES 4 (Eklund 1, Gebhardt 1, Banks 1, Harris 1). Total fouls—B 14, SES 15. Fouled out—None.



ABILENE 76, COUNCIL GROVE 36

Council Grove 14 7 11 4 — 36

Abilene 19 20 22 15 — 76

Council Grove—Hula 5, Birzer 11, Tompkins 2, Roether 4, King 10, Frese 4.

Abilene—Hartman 3, B.McVan 6, Davis 8, Bryson 5, Barbieri 5, Beetch 6, Mayden 6, C.McVan 11, Becker 13, Boyd 13.



ATWOOD 49, SOUTHWEST, NEB. 45

Southwest 11 13 9 12 — 45

Atwood 6 10 20 13 — 49

Southwest, Neb.—Brandon Leslie 2, Stater 5, B.Leslie 13, Williams 8, Hofman 11, Shald 6.

Atwood—Chvatal 3, Chacon 22, Dixson 11, Martines 4, Olson 9.



WILSON 53, TESCOTT 22

Wilson 14 15 22 2 — 53

Tescott 2 5 2 13 — 22

Wilson—Soukup 14, Eberhart 4, Dlabal 2, Weinhold 3, Mermis 15, Prester 6, Kriley 3, Theilen 6.

Tescott—Hunley 4, Perry 3, Quiles 3, B.Peterson 2, Case 6, Luder 2, R.Peterson 2.



TREGO 52, STOCKTON 43

Stockton 11 10 15 7 — 43

Trego 16 12 11 13 — 52

Stockton—Means 4, Hamel 14, T.Rogers 6, B.Rogers 3, Beougher 16.

Trego—Russell 15, Shubert 7, Minson 12, Werth 2, Feldt 9, Desormiers 4, Price 3.



ELYRIA CHRISTIAN 63, CANTON-GALVA 39

Elyria 19 15 14 15 — 63

Canton-Galva 7 14 13 5 — 39

Elyria Christian—Nelson 4, Haxman 9, Stucky 7, Stone 8, Fields 14, Allen 4, Froese 13, Nelson 4.

Canton-Galva—Everett 9, Collins 4, Minson 3, Struber 15, Pearson 8.



HILL CITY 70, GOLDEN PLAINS 35

Hill City 19 14 17 20 — 70

Golden Plains 6 13 10 6 — 35

Hill City—Lindenman 3, Journigan 18, Richmeier 5, McDowell 16, Clark 3, Keith 2, Blanks 11, Wathans 4, Brandyberry 8.

Golden Plains—J.Spreser 2, J.Ritter 4, N.Ritter 2, Rush 8, Karte 4, Weese 13, D.Spresser 2.



VALLEY HEIGHTS 53, LINN 23

Linn 7 6 0 10 — 23

Valley Heights 11 16 22 4 — 53

Linn—Bargman 2, Ohlde 5, York 2, Thalman 2, Beier 12.

Valley Heights—Beardsley 21, Martin 9, Coggins 2, O’Toole 13, Yungeberg 4, Claycamp 4.



THUNDER RIDGE 67, FRANKLIN, NEB. 46

Franklin 6 12 10 18 — 46

Thunder Ridge 16 14 22 15 — 67

Franklin—Weiss 11, Aberle 4, Wentworth 9, Lennemann 12, Harrison 10.

Thunder Ridge—Struckhoff 20, Bauman 4, Stauffer 7, Grauerholz 8, Greving 9, Reneberg 4, Seemann 13, Davis 1, Shaw 1.



WASHINGTON COUNTY 60, BV RANDOLPH 53

BV Randolph 11 13 12 17 — 53

Washington Co. 19 15 14 12 — 60

BV Randoph—Peter 16, Montgomery 14, Barr 11, Wichman 8, Byklas 2, Brockman 2.

Washington County—Harlan 5, Gauby 5, Buhrman 17, Bentz 12, Nelson 6, Hoover 14, Tice 1.



HANOVER 68, CLIFTON-CLYDE 45

Hanover 17 14 23 14 — 68

Clifton-Clyde 9 14 9 13 — 45

Hanover—Sdlacek 8, Cohorst 2, Jueneman 2, Adkins 15, Peters 12, Bruna 16, Pralle 11, Scheele 2.

Clifton-Clyde—Lawson 12, T.Koch 3, Weiche 5, Rudolph 10, Biery 3, Coffman 2, Lange 10.



ROCK HILLS 67, NATOMA 24

Natoma 8 6 6 4 — 24

Rock Hills 18 22 21 6 — 67

Natoma—Ostmeyer 5, Engling 5, Dickenson 4, Engling 4, Howard 2, Hays 2, George 2.

Rock Hills—J.Gillett 4, McDonald 28, D.Gillett 8, Mohler 2, Williams 8, Brown 3, Higer 11, Vance 1, Sterling 2.



SMITH CENTER 64, LOGAN 40

Smith Center 21 13 23 7 — 64

Logan 11 11 8 10 —40

Smith Center—Benoit 3, Sasse 7, Colby 29, Buckmaster 4, Hobelmann 6, Kuglar 11, Montgomery 2, Long 2.

Logan—T.Kats 5, T.Kats 2, LeRoux 10, Daniels 7, Hogan 6, Uhland 2, Sparks 8.



NORTON 57, OBERLIN 34

Oberlin 6 5 9 14 —34

Norton 15 12 14 16 — 57

Oberlin—C.GArner 19, Corbett 15, Martin 2, J.Garner 5, Kempt 4.

Norton—Melvin 19, Haresnape 5, Jones 10, Gruwell 8, Koerperich 4, Schrum 5, Ruder 4, Willour 2.



OSBORNE 78, PIKE VALLEY 47

Pike Valley 8 14 17 8 — 47

Osborne 17 21 22 18 — 78

Pike Valley—T.Garman 1, Russell 6, D.Garman 6, Reeves 6, Sjolander 18, Flavin 4, Benne 6.

Osborne—S.Wolters 14, G.Wolters 12, Stull 7, Darn.Holloway 9, Dar.Holloway 15, Miller 9, Goheen 8, Bales 4.



PHILLIPSBURG 67, HOXIE 49

Hoxie 14 7 12 16 — 49

Phillipsburg 23 18 20 6 — 67

Hoxie—Weimer 7, K.Trembley 6, Dible 11, Kennedy 9, G.Trembley 3, Dowell 2, Friess 2, James 4, Obioha 5.

Phillipsburg—Keeten 3, Hunnacutt 8, Miller 6, Tr.Sides 18, TySides 16, Martin 4, Moon 5, Dibble 5, Leidig 2.



SOUTHERN CLOUD 37, LINCOLN 25

Lincoln 2 2 9 12 — 25

Southern Cloud 9 10 10 8 —37

Lincoln—Huehl 5, Meier 7, Biggs 6, Good 3, L.O’Hare 2, C.O’Hare 2.

Southern Cloud—Gumm 10, Stout 15, Wyatt 2, Gold 2, Bellows 8.



SMOKY VALLEY 58, LYONS 30

Lyons 4 7 13 6 — 30

Smoky Valley 10 19 20 9 —58

Lyons—Gomez 4, Alamas 6, McClure 5, Crawford 2, Fundenberger 4, Minix 4, Orta 2, Pena 3.

Smoky Valley—Lucas 7, Schrag 14, Brumbaugh 9, Windholz 2, Heble 5, Bengtson 2, Schneider 12, Mullen 7.



MINNEAPOLIS 58, ELLSWORTH 49

Ellsworth 16 10 4 19 — 49

Minneapolis 10 13 11 24 — 58

Ellsworth—Bolten 4, Braden Schulte 11, Haxton 20, Bransen Schulte 5, Kyler 6, Rogers 3.

Minneapolis—Griffin 13, Ausherman 12, Moeckel 8, Freel 3, White 8, McCullick 14.



GOESSEL 56, CENTRE 29

Centre 6 7 10 5 — 29

Goesel 11 17 12 16 — 56

Centre—Hird 12, Espinoza 5, Hudson 3, Stika 2, Mothuin 2, Riffel 3.

Goessel—Schmidt 10, Hiebert 2, Hagewood 6, Wiens 2, Dy.Lindeman 14, Wuest 2, Dr.Lindeman 14, Gaeddert 2, Ballesta 4.



ST. JOHN’S BELOIT-TIPTON 68

LAKESIDE 46

Lakeside 5 12 10 19 — 46

SJBT 20 11 21 16 — 68

Lakeside—Crawford 7, Brown 9, Cunningham 5, Hake 11, Moore 2, Eberle 3, Schoen 3, Duskie 6.

St. John’s Beloit-Tipton—Dameron 16, Dubbert 8, Henke 1, Palen 11, Bates 22, Schmitt 8, Koenigsman 2.



HAYS 47, GREAT BEND 39

Great Bend 13 4 10 12 — 39

Hays 11 11 11 14 — 47

Great Bend—Wondra 5, Duval 7, Ryan 2, Blessing 2, Miller 2, Schremmer 14, Stueder 7.

Hays—Nunnery 10, Krannawitter 3, McCrae 15, Johnson 2, Ruder 2, Meyers 5, Sayne 4, Schwarz 6.