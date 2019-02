GIRLS SUMMARIES



DERBY 57, SALINA SOUTH 17

SALINA SOUTH (4-9, 1-5)

Zamecnik 0-8 0-0 0, Raubenstine 0-3 0-0 0, Schreiber 1-3 0-0 2, Arnold 1-8 1-2 3, Cox 1-6 0-0 2, Maxton 2-5 4-4 8, Peterson 1-2 0-0 2, Simon 0-0 0-0 0, Copes 0-0 0-0 0, Janda 0-0 0-0 0, Franco 0-0 0-0 0, Weis 0-0 0-0 0. Totals 6-35 5-6 17.

DERBY (13-0, 7-0)

Nilles 4-7 1-2 9, Myers 3-8 0-0 7, Kennedy 2-9 1-2 5, Alford 5-9 0-0 13, Brown 8-13 0-0 16, Schomp 1-5 0-0 3, E. Kooser 2-4 0-0 4, Cook 0-0 0-0 0, A. Kooser 0-0 0-0 0, Svymbersky 0-0 0-0 0. Totals 25-55 2-4 57.

Salina South 4 4 4 5 — 17

Derby 19 17 12 9 — 57

3-point goals—SS 0-13 (Zamecnik 0-3, Raubenstine 0-1, Schreiber 0-2, Arnold 0-4, Cox 0-3), D 5-12 (Nilles 0-1, Myers 1-3, Kennedy 0-1, Alford 3-3, Brown 0-1, Schomp 1-3). Fouled out—None. Rebounds—SS 21 (Schreiber 7), D 37 (Brown 13). Turnovers—SS 24, D 11. Total fouls—SS 6, D 4.



CHAPMAN 51, SE SALINE 41

SOUTHEAST OF SALINE (9-5)

Tillberg 3 2-4 9, Kaniper 0 0-0 0, Yianakopulos 2 0-0 5, Meares 0 0-0 0, Fear 1 2-4 5, Schlesener 3 0-0 6, Blake 3 0-0 6, Pearson 1 0-2 2, Chitty 3 2-9 8. Totals 16 4-15 41.

CHAPMAN (5-10)

Meuli 2 0-0 4, Kirkpatrick 2 4-4 8, Adams 5 0-0 13, Hill 0 0-0 0, Suther 4 0-0 9, Bledsoe 7 3-5 17, Anderson 0 0-0 0. Totals 20 7-9 51.

SE Saline 5 9 9 18 — 41

Chapman 13 9 14 15 — 51

3-point goals—SES 3 (Tillberg 1, Yianakopulos 1, Fear 1), Ch 3 (Adams 2, Suther 1). Total fouls—SES 16, Ch 15. Fouled out—Pearson.



SALINA CENTRAL 53, CAMPUS 39

CAMPUS (3-11, 1-6)

Stanley 0-2 0-0 0, K.Huggans 4-6 2-2 10, Schutte 2-7 1-2 6, Tindall 3-8 3-4 10, C.Huggans 4-7 2-4 10, Hixson 0-0 0-0 0, Baalmann 0-1 3-4 3, Smith 0-0 0-0 0, Groh 0-0 0-0 0. Totals 13-31 11-16 39.

SALINA CENTRAL (8-6, 4-3)

Cobb 3-10 0-0 9, Griffin 1-2 0-0 2, Kierscht 7-13 2-4 22, Williams 4-10 2-2 10, Sanderson 2-5 2-3 6, Opat 0-3 0-0 0, Nash 1-2 2-2 4, Stewart 0-1 0-0 0. Totals 18-46 8-11 53.

Campus 4 12 10 13 _ 39

Salina Central 23 10 9 11 _ 53

3-point goals-Campus 2-9 (Schutte 1, Tindall 1), SC 9-21 (Kierscht 6, Cobb 3). Rebounds-Campus 26 (K.Huggans 6), SC 25 (Cobb, Williams 5). Turnovers-Campus 25, SC 17. Total fouls-Campus 15, SC 15. Fouled out-Cobb, Williams.



SACRED HEART 40, MINNEAPOLIS 39

MINNEAPOLIS (7-7, 2-5)

Giles 1-4 0-0 2, Nelson 1-6 1-2 3, Shupe 3-9 0-0 6, Smith 0-0 0-0 0, Vignery 5-11 0-1 12, Borman 0-0 0-0 0, Forte 0-1 0-0 0, Fuller 6-9 4-5 16. Totals 16-40 5-8 39.

SACRED HEART (9-6, 5-3)

Cochran 5-12 3-6 13, Woodall 0-1 0-0 0, Everett 3-7 3-6 9, Goetz 2-10 0-1 5, Slagle 2-5 1-4 5, Gotti 0-3 0-0 0, Palen 3-7 0-0 8, Gack 0-1 0-0 0. Totals 15-46 7-17 40.

Minneapolis 12 7 17 3 — 39

Sacred Heart 12 9 14 5 — 40

3-point goals—M 2 (Vignery 2), SH 3 (Goetz 1, Palen 2). Rebounds—M 31 (Vignery, Fuller 7), SH 33 (Slagle 9). Turnovers—M 21, SH 14. Total fouls—M 15, SH 7. Fouled out—None.



BEREAN ACADEMY 38, ELL-SALINE 8

BEREAN ACADEMY (10-6, 4-2)

Penner 0 0-0 0, Bri.Wiebe 0 1-4 1, Bro.Wiebe 4 3-5 11, Matzek 0 0-0 0, Mullins 2 0-0 4, Neal 1 0-0 3, Slabock 0 0-0 0, Mi.Wiebe 1 0-0 2, A.Eldridge 3 3-4 9, Ma.Wiebe 4 0-0 8, Helsel 0 0-0 0, Wine 0 0-0 0, Lancaster 0 0-0 0, C.Eldridge 0 0-0 0. Totals 15 7-13 38.

ELL-SALINE (0-14, 0-6)

Lange 0 0-0 0, Schrock 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0, Ditto 1 0-0 3, Kramer 0 0-2 0, Hynes 1 1-2 3, Rowley 0 0-0 0, Short 0 0-0 0, Backhus 1 0-0 2, Hardesty 0 0-0 0, Vogt 0 0-0 0. Totals 3 1-4 8.

Berean Acad. 9 7 11 11 — 38

Ell-Saline 0 0 8 0 — 8

3-point goals—BA 1 (Neal 1), ES 1 (Ditto 1). Total fouls—BA 9, ES 14. Fouled out—None.



LARNED 47, SMOKY VALLEY 36

Larned 7 7 14 19 — 47

Smoky Valley 10 11 3 12 — 36

Larned—Mead 2, Muldrow 12, Singer 10, Fisher 16, Perez 5, Tapia 2.

Smoky Valley—Brumbaugh 11, Sjogren 3, Ki.Haxton 3, Ke.Haxton 8, Bryant 10, Broxterman 1.



LINN 46, TROY 13

Troy 3 4 2 4 — 13

Linn 8 11 20 7 — 46

Troy — Euler 4, Norris 4, Schmille 3, Esfes 2.

Linn — Oehmke 13, Bott 10, Smith 7, Wohler 6, Dittmer 5, Moore 4, Beikman 1.



RURAL VISTA 51, CANTON-GALVA 32

Canton-Galva 6 12 2 12 — 32

Rural Vista 9 14 18 10 — 51

Canton-Galva—Masire 1, Bell 7, Klatt 2, Moddelmog 16, Unruh 6.

Rural Vista—Berten 2, Campuzano 17, Riedy 12, Sanford 11, Brockmeier 7, Johnson 2.



BELOIT 48, ELLSWORTH 36

Beloit 18 10 10 10 — 48

Ellsworth 8 13 4 11 —36

Beloit—Wagner 4, Schroeder 3, Meier 6, Larson 23, Ehlers 2, Cooper 4, Barrett 6.

Ellsworth—Hellebust 6, Tenbrink 9, S.Wilson 8, Talbott 10, H.Wilson 3.



PIKE VALLEY 50, LINCOLN 35

Pike Valley 10 18 7 15 — 50

Lincoln 9 6 5 15 — 35

Pike Valley—Reeves 12, Langston 7, Carlgren 6, Jacobson 2, Jensen 16, Bray 2, Benne 5.

Lincoln—Breneman 8, O’Bannon 2, Garay 3, Hayworth 4, Walter 18.



SOUTHERN CLOUD 49, CHASE 38

Chase 9 10 8 11 — 38

Southern Cloud 11 8 8 22 —49

Chase—Schneider 13, Lattimer 10, Winkelman 2, Janda 6, Weatherman 7.

Southern Cloud—Cooper 2, Morris 23, Stein 1, L.Cool 6, H.Cool 4, McMillan 9, Liby 4.



SMITH CENTER 59, HILL CITY 25

Smith Center 16 9 26 8 — 59

Hill City 0 15 3 7 — 25

Smith Center—Frieling 5, Hutchinson 6, Timmons 18, Maydew 7, Rentschler 18, Enochs 1, Pfortmiller 4.

Hill City—Lindeman 2, Keith 11, Pimlott 3, Born 6, Yoder 3.



WETMORE 55, WASHINGTON COUNTY 45

Wetmore 10 19 14 12 — 55

Washington Co 8 7 17 13 — 45

Wetmore—Chandler 2, Boykin 9, Romeiser 2, Metz 4, Kern 16, Otott 6, Cardenas 6.

Washington County—Brown 11, Osterhaus 12, Strathman 16, Bloom 16.



HERINGTON 42, WAKEFIELD 28

Wakefield 11 2 9 6 — 28

Herington 9 9 11 13 — 42

Wakefield—N.Copenhaver 2, T.Copenhaver 12, Trumpp 4, Bowman 1, Hammond 2, Pollman 5, Avery 2.

Herington—Kremeier 5, Rutschman 5, French 4, Swader 8, Shippy 16, Stiles 2, E.Roe 2.



BENNINGTON 47, MOUNDRIDGE 43

Bennington 8 13 7 19 — 47

Moundridge 13 10 8 12 — 43

Bennington—Stanley14, Downing 2, Kind 15, Murphy 3, Robinson 1, Lawson 3.

Moundridge—Er.Durst 5, Helms 6, Stucky 8, Kaufman 11, Unruh 6, Eichelberger 7.



CLAY CENTER 44, COUNCIL GROVE 38

Council Grove 7 12 9 10 — 38

Clay Center 11 9 12 12 — 44

Council Grove—Koenen 2, Allen 16, Good 8, Watson 2, Honas 6, Hower 4.

Clay Center—Franson 4, Liby 3, Craig 8, Mullin 8, E.Hammel 4, Edwards 17.



SOLOMON 46, CENTRE 35

Centre 6 19 7 3 — 35

Solomon 14 12 14 6 — 46

Centre—A.Espinosa 10, Hird 4, S.Espinosa 5, Hett 16.

Solomon—Tiernan 3, Webb 21, Kugler 3, Robertson 9, Stuart 8, Thompson 2.



HESSTON 53, HILLSBORO 33

Hesston 15 18 15 5 — 53

Hillsboro 8 3 7 15 — 33

Hesston—Yoder 5, Kaiser 24, Vogt 4, Ferralez 4, Schilling 8, Martin 2, Deegan 6.

Hillsboro—Klein 1, Werth 11, S.Saunders 3, Kleiner 13, J.Saunders 2, Berens 2, Weisbeck 1.



ABILENE 58, MARYSVILLE 46

Abilene 19 14 14 11 — 58

Marysville 8 11 15 12 — 46

Abilene—Holmes 17, Vopat 3, Hayes 2, Burton 23, Willey 9, Lillard 4.

Marysville—L.Franco 6, E.Peschel 6, N.Franco 9, Bartles 18, Roeyer 5, Rennebaum 2.



THUNDER RIDGE 68, SYLVAN 38

Sylvan 8 10 8 12 — 38

Thunder Ridge 20 10 26 12 — 68

Sylvan—Couse 3, Walter 13, Wolting 8, Noel 3, Herold 2, Rahmeier 2, Haberer 4, Albert 3.

Thunder Ridge—Bice 5, Stauffer 10, B.Kirchhoff 10, Pettijohn 16, S.Kirchhoff 2, Boden 12, Hardacre 9, Davis 4.



TRIPLAINS-BREWSTER 42

WESTERN PLAINS-HEALY 36

Trplains 10 13 4 15 — 42

WP-H 4 4 12 16 — 36

Triplains-Brewster—Cazza 16, Clymer 4, Fellhoelter 4, Lamb 9, Hanson 9.

Western Plains-Healy—Strickler 12, Flax 12, Gonzales 2, C.Flax 2, Williams 8.



LOGAN 53, PALCO 28

Logan 14 17 11 11 — 53

Palco 2 4 11 11 — 28

Logan—Braun 10, Graham 6, Jenner 2, Voss 10, Greving 21, Delimont 4.

Palco—Marcotte 6, Pieper 4, Wells 8, Benoit 10.





BOYS SUMMARIES



DERBY 66, SALINA SOUTH 61

SALINA SOUTH (6-8, 2-5)

Schreiber 4-11 0-3 9, Johnson 6-12 1-2 13, Munsell 1-3 0-0 2, Junghans 2-8 6-8 11, Banks 6-7 3-4 15, Jordan 3-6 1-1 9, Garrett 1-2 0-0 2. Totals 24-49 11-18 61.

DERBY (4-10, 2-5)

Bonner 2-7 1-2 5, L. Clemons 3-6 1-5 8, Washington 4-8 5-5 16, Hood 8-15 4-8 23, Meyer 1-3 0-0 2, J. Clemons 0-3 0-0 0, Wash 2-9 0-0 5, Thomas 0-4 2-2 2, Ray 0-1 0-0 0, Araujo-McKendrick 1-2 1-2 3, Chadwick 0-1 0-0 0, Barger 0-1 0-0 0. Totals 21-60 14-24 66.

Salina South 13 13 14 21 — 61

Derby 16 15 17 18 — 66

3-point goals—SS 4-16 (Schreiber 1-3, Munsell 0-1, Junghans 1-6, Jordan 2-5, Garrett 0-1), D 10-28 (Bonner 2-5, L. Clemons 1-2, Washington 3-7, Hood 3-8, Meyer 0-1, Wash 1-1, Thomas 0-2, Chadwick 0-1, Barger 0-1). Fouled out—Johnson. Rebounds—SS 35 (Banks 9), D 34 (L. Wash 9). Turnovers—SS 17, D 9. Total fouls—SS 17, D 19.



CAMPUS 68, SALINA CENTRAL 65 (OT)

CAMPUS (11-3, 6-1)

Warrior 9-13 3-4 22, Ster.Chapman 4-8 2-3 10, Kahmann 2-6 1-2 6, Stee.Chapman 3-7 1-2 7, King 5-7 5-8 17, Howard 1-1 0-0 2, Kruse 2-4 0-0 4. Totals 26-46 12-19 68.

SALINA CENTRAL (10-4, 3-4)

D.Grammer 2-10 3-4 8, Driver 4-4 2-4 10, Williams 7-13 6-8 26, M.Grammer 1-6 2-2 5, Kickhaefer 3-6 2-4 10, Richardson 2-3 0-0 6, Demars 0-1 0-1 0, Burnett 0-0 0-0 0. Totals 19-43 15-23 65.

Campus 8 11 13 26 10 _ 68

Salina Central 18 12 13 15 7 _ 65

3-point goals-Campus 4-14 (King 2, Warrior 1, Kahmann 1), SC 12-33 (Williams 6, Richardson 2, Kickhaefer 2, D.Grammer 1, M.Grammer 1). Rebounds-Campus 26 (King 8), SC 28 (Williams 7). Turnovers-Campus 8, SC 12. Total fouls-Campus 22, SC 19. Fouled out-Ster.Chapman.



SACRED HEART 70, MINNEAPOLIS 66

MINNEAPOLIS (9-6, 4-3)

Griffin 6-8 5-11 17, Asherman 3-3 2-3 8, Moeckel 7-11 2-3 20, Allison 1-2 0-0 2, Freel 1-2 0-0 2, Watson 0-2 0-0 0, Nelson 0-0 0-0 0, White 4-8 1-2 11, McCullick 2-6 1-2 6. Totals 24-40 12-21 66.

SACRED HEART (11-4, 7-1)

Jaco.Gormley 0-1 0-0 0, Skidmore 7-15 7-8 23, Leners 1-5 3-4 5, Buckner 2-2 1-2 5, Jack.Gormley 1-2 0-0 2, Herrenbruck 7-14 7-8 25, Gilliland 1-1 0-0 2, Mendez 3-4 2-2 8, Prendergast 0-2 0-0 0. Totals 22-44 20-24 70.

Minneapolis 14 10 13 29 — 66

Sacred Heart 16 13 21 20 — 70

3-point goals—M 7 (Moeckel 4, White 2, McCullick 1), SH 6 (Skidmore 2, Herrenbruck 4). Rebounds—M 23 (McCullick 6), SH 24 (Leners 7). Turnovers—M 13, SH 8. Total fouls—M 22, SH 21. Fouled out—Asherman, Herrenbruck.



BEREAN ACADEMY 65, ELL-SALINE 36

BEREAN ACADEMY (13-3, 4-2)

Bisterfeldt 2 5-6 10, Busenitz 0 0-0 0, Landis 2 0-0 5, Timken 0 0-0 0, Wiebe 3 3-4 9, Dugger 1 2-2 4, Koontz 2 0-0 5, Unruh 3 0-0 6, Vogt 5 0-0 10, Rust 5 0-1 10, Snook 3 0-1 6, Hoover 0 0-0 0. Totals 26 10-14 65.

ELL-SALINE (3-12, 1-5)

Morrical 6 3-3 21, Kramer 1 0-0 2, Came 0 0-0 0, Bradley 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0, Giersch 1 0-0 2, Loder 1 0-0 2, Underwood 0 0-0 0, Trey.Peterson 3 1-4 9, Jennings 0 0-0 0. Totals 12 4-7 36.

Berean Acad. 16 20 19 8 — 65

Ell-Saline 2 14 9 11 — 36

3-point goals—BA 3 (Bisterfeldt 1, Landis 1, Koontz 1), ES 8 (Morrical 6, Trey.Peterson 2). Total fouls—BA 11, ES 14. Fouled out—None.



CHAPMAN 63, SE SALINE 53

SOUTHEAST OF SALINE (3-11)

Eklund 4 0-0 12, Whittecar 0 0-0 0, Gebhardt 3 3-4 10, Banks 3 4-4 12, Gleason 0 0-0 0, Harris 4 2-2 10, McKnight 1 0-0 2, Montgomery 3 1-2 7. Totals 18 10-12 53.

CHAPMAN (13-2)

Colston 5 7-8 19, Ch.Liebau 0 0-0 0, Vercher 0 0-0 0, Marshall 1 0-1 3, Jackson 6 1-3 13, Waslyk 6 1-1 17, Riegal 2 0-0 5, Lovett 1 0-0 2, Stroud 2 0-0 4. Totals 23 9-13 63.

SE Saline 6 19 10 18 — 53

Chapman 8 19 21 15 — 63

3-point goals—SES 7 (Eklund 4, Gebhardt 1, Banks 2), Ch 8 (Colston 2, Marshall 1, Wasylk 4, Riegal 1). Total fouls—SES 14, Ch 15. Fouled out—None.



SMITH CENTER 38, HILL CITY 37

Smith Center 6 16 8 8 — 38

Hill City 10 7 8 12 — 37

Smith Center—Benoit 7, Sasse 8, Colby 4, Buckmaster 2, Hobelmann 10, Kuglar 4, Montgomery 3.

Hill City—Journigan 9, B.McDowell 2, Blanks 4, A.McDowell 6, Brandyberry 8, Linderman 2, Richmeier 6.



HILLSBORO 50, HESSTON 39

Hesston 4 12 11 12 — 39

Hillsboro 14 11 11 14 — 50

Hesston—McDonald 4, Schilling 3, Eilert 7, Richardson 11, Humphreys 7, Arnold 3, Bollinger 4.

Hillsboro—Hanscu 3, Rempel 1, M.Potucek 15, C,Potucek 9, Ratzlaff 11, Shaw 11.



ULYSSES 51, COLBY 42

Ulysses 9 12 16 14 — 51

Colby 15 6 13 8 — 42

Ulysses—L.Walker 5, D.Walker 8, Sifuentes 6, Perez 8, Hickman 17, Galindo 7.

Colby—Schippers 13, Wahlmeier 6, Myers 2, Zerr 14, Winger 5, Stapp 2.



THUNDER RIDGE 36, SYLVAN 32

Sylvan 13 4 7 8 — 32

Thunder Ridge 8 8 10 10 — 36

Sylvan—Batchman 2, J.C.Huehl 11, Barrientes 10, D.Rhudolph 2, Hiitter 3, Meyer 4.

Thunder Ridge—Struckhoff 20, Grauerholz 5, Gering 5, Seemann 6.

BELOIT 52, ELLSWORTH 37

Beloit 15 13 12 13 — 52

Ellsworth 3 16 7 11 — 37

Beloit—Cox 3, Palen 20, Smith 6, Gray 9, Budke 5, Mason 2, Thompson 4, Chandler 3.

Ellsworth—Schulte 6, Gwinner 6, Haxton 11, Turnipseed 2, Schulte 6, Kyler 6.



GOLDEN PLAINS 66,

WESTERN PLAINS-HEALY 35

G.Plains 10 16 20 20 — 66

WP-Healy 10 10 6 9 — 35

Golden Plains—J.Ritter 13, N.Ritters 7, Rush 10, Korte 8, Weese 10, Spresser 8, Lathrop 6, Infante 2, Schiltz 2.

Western Plains-Healy—Gomez 3, Hair 10, Mauch 3, Flax 7, Martinez 10, D.Flax 2.



WESKAN 53, CHEYLIN 49

Weskan 13 14 14 12 — 53

Cheylin 11 13 8 17 — 49

Weskan—Schemm 10, Purvis 4, Mackley 13, C.Schemm 2, Vincent 14, Box 10.

Cheylin—Schields 14, Sabatka 2, McCarty 10, Serano 20, Dart 3.



LARNED 70, SMOKY VALLEY 65 (OT)

Larned 7 18 17 15 13 — 70

Smoky Valley 10 9 13 25 8 — 65

Larned—Thomas 12, Perez 16, Rupp 1, Smith 4, Skelton 16, Sauger 17, Fletcher 4.

Smoky Valley—Schrag 25, Brumbaugh 9, Peterson 4, Windholz 2, Heble 15, Schneider 5, Mullen 5.



WASHINGTON COUNTY 71, WETMORE 31

Wetmore 10 12 3 6 — 31

Washington Co 20 18 22 11 — 71

Wetmore—Shumaker 2, Hutfles 9, Bloom 4, McQueen 8, Henry 7, Pascal 1.

Washington County—Harlan 6, Gauby 16, Buhrman 9, Bentz 16, Nelson 16, Grace 6, Bruna 2.



SOUTHERN CLOUD 52, CHASE 24

Chase 10 1 6 7 — 24

Southern Cloud 13 13 15 11 — 52

Chase—Cavendar 5, Christiansen 2, Miller 6, Hinderliter 9, Joyner 2.

Southern Cloud—Gumm 5, Stout 7, R.Paillet 2, Wyatt 8, Burch 4, Gold 4, Coleman 2.



WAKEFIELD 34, HERINGTON 13

Wakefield 6 12 11 5 —34

Herington 4 2 3 4 — 13

Wakefield—Murphy 8, Murray 12, Uken 1, Vann 2, Jackson 6, Krueger 5

Herington—LaRosa 5, Rutschman 6, Kickhaefer 2.



ABILENE 63, MARYSVILLE 47

Abilene 15 16 18 14 — 63

Marysville 12 11 9 15 — 47

Abilene—Hartman 9, Davis 1, Barbieri 14, Avery 3, Beetch 4, Mayden 6, Becker 15, Boyd 14.

Marysville—Pieschl 6, Bachus 13, Rader 7, Faulkner 1, Denner 10, Holle 9.



MOUNDRIDGE 64, BENNINGTON 44

Bennington 13 8 9 14 — 44

Moundridge 15 19 22 8 —64

Bennington—Ohlson 12, Lovendahl 7, T.Stanley 10, Shipley 14, Bauer 1.

Moundridge—Vianco 7, Santoya 1, Unruh 2, Vogts 24, Kaufman 12, Helms 10, Creed 8.



LINCOLN 63, PIKE VALLEY 40

Pike Valley 9 18 6 7 —40

Lincoln 12 13 21 17 — 63

Pike Valley—T.Garman 2, Russell 3, D.Garman 3, Reeves 15, Flavin 5, Benne 12.

Lincoln—Huehl 8, Meier 3, Obermueller 14, Biggs 20, Good 2, Johnson 3, Howard 1, O’Hare 12.



CLIFTON-CLYDE 57, DONIPHAN WEST 49

Donaphan West 13 18 5 13 —49

Clifton-Clyde 21 18 14 4 — 57

Donaphan West—Smith 2, Spike 4, Penny 11, Holzhey 2, L.Blevins 10, Leatherman 3, Clark 5.

Cliton-Clyde—LeDuc-Pierce 1, T.Koch 2, D.Koch 4, Weiche 2, Rudolph 11, Biery 2, C.Seifert 12, Coffman 8, Peterson 2, Lange 13.



HAYS 75, DODGE CITY 63

Dodge City 15 14 23 11 —63

Hays 19 18 17 21 — 75

Dodge City—Freiss 10, Ibarra 8, Smith 6, Mendoza 5, Foster 2, Sowers 22, Sheck 1, Johnson 3, Harshberge 4, Kendler 2.

Hays—Nunnery 16, Krannawitter 4, McCrae 16, Johnson 7, Ruder 2, Meyers 10, Swayne 8, Schwarz 2, Adams 10.



ST. JOHN’S BELOIT-TIPTON 53

WILSON 34

Wilson 2 15 3 14 — 34

SJBT 16 16 19 2 — 53

Wilson—Soukup 6, Hughes 7, Dlabal 4, Mermis 10, Kriley 1, Thielen 6.

St. John’s Beloit-Tipton—Dameron 4, Dubbert 2, Henke 3, Towner 2, Palen 25, Koenigsman 2, Bates 15.