GIRLS SUMMARIES



SALINA SOUTH 54, HAYS 49 (OT)

HAYS (8-4)

Dale 6-10 0-0 12 Nunnery 3-8 0-0 6, Leiker 1-4 0-0 2, Schneider 6-10 1-3 15, Hutchison 0-4 0-4 0, I. Robben 1-5 0-0 2, Schaffer 0-3 0-0 0, Denning 4-8 0-0 10, Ruder 0-1 0-0 0, McCrae 1-1 0-0 2. Totals 22-54 1-7 49.

SALINA SOUTH (4-8)

Zaemcnik 2-8 2-4 6, Raubenstine 0-7 1-2 1, Schreiber 7-12 2-2 17, Arnold 3-8 2-3 9, Cox 6-13 0-1 12, Maxton 4-10 1-2 9, Peterson 0-1 0-0 0, Simon 0-0 0-0 0. Totals 22-59 8-14 54.

Hays 16 9 11 8 5 — 49

Salina South 14 11 8 11 10 — 54

3-point goals—H 4-20 (Dale 0-1, Nunnery 0-3, Leiker 0-1, Schneider 2-2, Hutchison 0-4, I. Robben 0-2, Schaffer 0-2, Denning 2-5), SS 2-11 (Zamecnik 0-4, Raubenstine 0-2, Schreiber 1-2, Arnold 1-2, Cox 0-1). Fouled out—None. Rebounds—H 42 (Nunnery, Leiker, Denning 6), SS 39 (Cox 10). Turnovers—H 24, SS 18. Total fouls—H 12, SS 10.



NEWTON 54, SALINA CENTRAL 46

SALINA CENTRAL (7-6, 3-3)

Cobb 7-19 0-0 20, Griffin 0-3 0-0 0, Kierscht 4-8 1-2 12, Williams 6-8 0-2 12, Sanderson 0-2 0-0 0, Nash 0-0 1-2 1, Opat 0-0 1-2 1, Stewart 0-2 0-0 0. Totals 17-42 3-8 46..

NEWTON (7-7, 4-3)

Anderson 0-2 1-2 1, Bartel 5-10 1-2 15, Zenner 3-14 0-1 7, Kernal 2-8 8-8 12, Cornejo 5-10 2-2 14, Gillispie 1-3 1-2 3, Antonowich 0-4 2-3 2, Slechta 0-1 0-0 0, Mwangi 0-1 0-0 0, Entz 0-0 0-0 0. Totals 16-53 15-20 54.

Salina Central 10 10 11 15 _ 46

Newton 10 10 16 18 _ 54

3-point goals_SC 9-20 (Cobb 6, Kierscht 3), N 7-22 (Bartel 4, Zenner 1, Cornejo 2). Rebounds_SC 35 (Williams 8), N 35 (Kernal 13). Turnovers_SC 18, N 9. Total fouls_SC 14, N 12. Fouled out_None.

SOUTHEAST OF SALINE 70

SACRED HEART 65

SACRED HEART (8-6, 4-3)

Cochran 5-13 6-7 19, Everett 3-4 0-0 6, Goetz 5-13 2-2 14, Slagle 4-12 9-13 17, Palen 1-6 0-1 2, Gotti 1-5 2-5 5, Woodall 1-1 0-0 2. Totals 20-54 19-28 65.

SOUTHEAST OF SALINE (9-4, 4-3)

Tillberg 4-9 2-2 12, Kaniper 0-2 0-0 0, Orr 1-2 0-0 2, Schlesener 6-11 13-16 26, Chitty 7-8 8-12 22, Blake 2-4 0-0 4, Meares 0-0 0-0 0, Pearson 1-1 0-0 2, Fear 1-1 0-0 2. Totals 22-38 23-30 70.

Sacred Heart 15 12 18 20 - 65

SE-Saline 16 15 15 24 - 70

3-point goals -SH: 6-13 (Cochran 3, Goetz 2, Gotti 1); SE: 3-8 (Tillberg 2, Schlesener 1). Rebounds - SH: 36 (Slagle 11); SE: 31 (Chitty 10). Turnovers - SH: 14; SE: 15. Fouls - SH: 23; SE: 20. Fouled out - Everett.



INMAN 52, ELL-SALINE 25

ELL-SALINE (0-13, 0-5)

Lange 2 0-0 6, Schrock 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0, Ditto 1 0-0 2, Kramer 3 1-2 9, Hynes 0 0-2 0, Rowley 1 0-0 3, Short 2 0-2 4, Backhus 0 0-0 0, Hardesty 0 1-2 1, Vogt 0 0-0 0. Totals 9 2-8 25.

INMAN (12-2, 4-1)

Froese 0 0-0 0, Schroeder 2 2-3 7, Thiessen 3 5-6 11, Clark 1 1-2 3, Harren 0 1-2 1, Martisko 0 0-0 0, Brake 1 0-0 2, Raney 0 1-2 1, Maurer 3 1-2 9, DeWitt 2 0-3 4, Harman 5 0-2 10, Neufeld 1 0-0 2, Regehr 1 0-0 2. Totals 19 11-22 52.

Ell-Saline 3 4 9 9 — 25

Inman 14 10 22 6 — 52

3-point goals—ES 5 (Lange 2, Kramer 2, Rowley 1), I 3 (Schroeder 1, Maurer 2). Total fouls—ES 18, I 11. Fouled out—None.



NORTON 53, COLBY 22

Colby 5 8 4 5 — 22

Norton 10 15 12 16 — 53

Colby—Bange 1, Vaughn 10, Shields 4, Jones 4, Stanley 3.

Norton—T.Hauser 9, Kuhn 22, Jones 2, Hartwell 2, Brooks 2, Bailey 4, H.Hauser 12.



SEDGWICK 53, MARION 18

Sedgwick 17 13 19 4 — 53

Marion 0 5 8 5 — 18

Sedgwick—Rogers 11, K.Matson 4, Scarlett 2, Zerger 4, M.Matson 6, Werner 4, Lacey 6, Thompson 11, Brown 5.

Marion—Burkholder 6, White 5, Slifer 2, May 3, Neufeld 2.



PHILLIPSBURG 56

SOUTHERN VALLEY, NEB. 40

So. Valley 10 9 7 14 — 40

Phillipsburg 17 12 12 15 — 56

Southern Valley—Marquez 6, Kring 10, Hogeland 7, Bose 6, Schoen 4, Quinn 6, Krejdl 1.

Phillipsburg—Solida 8, Beach 11, Jacobs 4, Wells 6, Russell 3, Schnieder 14, Babcock 10.



MCPHERSON 55,

WICHITA COLLEGIATE 17

Collegiate 7 9 1 7 — 17

McPherson 9 17 18 13 —55

Wichita Collegiate—Munds 3, Allen 2, Reed 7, Waddell 5

McPherson—Cooks 14, Schieferecke 9, Beam 6, Pyle 6, Hageman 6, Burghart 3, Ruddle 3, Hett 2, Sweat 2, Malm 2, Eisenbarth 2.



SYLVAN-LUCAS 40, ROCK HILLS 13

Rock Hills 0 7 3 3 —13

Sylvan-Lucas 15 14 11 0 — 13

Rock Hills—Meyers 7, Lemke 2, Dunston 3, Keinert 1.

Sylvan-Lucas—Couse 3, Walter 5, Wolting 3, Neel 3, Herold 9, Rahmeier 10, Haberer 7.



RURAL VISTA 56, CENTRE 40

Rural Vista 16 18 14 8 — 56

Centre 13 9 11 7 — 40

Rural Vista—Campuzano 20, Reidy 15, Sanford 8, H.Brockmeier 11, Johnson 2.

Centre—Deines 3, A.Espinoza 3, Hird 3, S.Espinoza 3, Hett 23, Casey 3, Barrey 2.



RUSSELL 52, ELLSWORTH 41

Russell 17 8 17 10 — 52

Ellsworth 15 8 8 10 — 41

Russell—T.Dortland 33, C.Dortland 7, Schulte 4, Peeler 4, Reeves 4.

Ellsworth—Hellebust 4, Tenbrink 14, S.Wilson 3, Leiker 2, Talbott 12, H.Wilson 6.



LINCOLN 33, CHASE 30

Chase 4 9 4 13 — 30

Lincoln 6 9 5 13 — 33

Chase—Schneider 10, Lattimer 5, Winkleman 7, Janda 4, Weatherman 4.

Lincoln—Vath 4, Breneman 4, Squires 6, Walter 14, Garay 3, Hayworth 2.



BELOIT 49, REPUBLIC COUNTY 31

Republic County 4 4 9 5 — 31

Beloit 14 16 18 10 — 49

Republic County—Lewellyn 6, I.Wheeler 3, Hansen 7, Wilber 12, E.Jensih 5.

Beloit—Schroeder 4, Meier 6, Larson 17, Cooper 6, Barrett 16.



GOLDEN PLAINS 44

WHEATLAND-GRINNELL 14

Wheatland-Grinnell 4 0 6 4 — 14

Golden Plains 15 8 9 12 — 44

Wheatland-Grinnell—Bernbeck 4, Schultz 2, Zimmerman 2, Godek 4, Vincent 2.

Golden Plains—Kay.Miller 3, Kas.Miller 13, Stoll 6, Ritter 7, Lugo 8, A.Stoll 7.



WESKAN 48, CHEYLIN 28

Cheylin 6 6 9 7 — 28

Weskan 7 14 11 16 — 48

Cheylin—Je.Frisbie 2, Wright 2, Sabatka 18, Jo.Frisbie 4, Bermudez 2.

Weskan—See 26, Allen 8, Aldridge 2, B.Allen 3, Purvis 9.



LOGAN 41, WESTERN PLAINS- HEALY 10

WPH 5 2 0 3 — 10

Logan 6 14 15 6 —41

Western Plains-Healey—Strickler 1, Roemer 3, Flax 2, Kissinger 2, Williams 2.

Logan—Braun 4, Graham 4, Jenner 2, Voss 8, K.Braun 12, Greving 11.



PALCO 30, TRIPLAINS-BREWSTER 26

Tri-Brw 4 9 10 3 — 26

Palco 1 15 8 6 — 30

Triplains-Brewster—Cozza 10, Clymer 2, La.Fellhoelter 3, Lamb 3, Peterson 4, Li.Fellhoelter 2, Hanson 2.

Palco—Marcotte 14, Piefer 6, Wells 4, Benoit 2, Eickleberry 2, Simoneau 2.



CLAY CENTER 72, CHAPMAN 55

Chapman 13 13 16 13 — 55

Clay Center 23 19 19 11 — 72

Chapman—Kirkpatrick 16, Adams 6, Suther 11, Bledsoe 16, Anderson 4, Lewis 2.

Clay Center—Franson 2, Liby 13, Crimmins 4, Craig 5, Henry 3, Mullin 23, Smith 1, M.Hammel 2, E.Hammel 3, Edwards 16.



SOUTHERN CLOUD 49

CLIFTON-CLYDE 47 (OT)

So. Cloud 14 6 8 11 10 — 49

Clif-Clyde 10 12 7 1 8 — 47

Southern Cloud—Cooper 3, Morris 18, Stein 3, L.Cool 11, H.Cool 4, McMillan 6, Liby 4.

Clifton-Clyde—Hubert 12, Bowser 4, Douglas 8, P.Girard 3, A.Girard 6, Mal.Callihan 12, Knox 2.



DIGHTON 43, OBERLIN 42

Oberlin 8 10 12 12 —42

Dighton 13 8 6 16 — 43

Oberlin—Jenson 6, Van Vleet 18, Koerperich 2, May 4, Carter 12.

Dighton—Cramer 14, Barton 4, Shapland 2, Sheppard 7, Roberts 16.



QUINTER 48, ELLIS 40

Ellis 6 4 14 16 — 40

Quinter 15 15 9 9 — 48

Ellis—Waldschmidt 11, Pugh 8, Eck 9, Werth 3, Matthews 9.

Quinter—Gruenbacher 14, Brown 2, Charles 5, Selensky 9, Getz 18.



HILLSBORO 54, SMOKY VALLEY 29

Smoky Valley 6 10 5 8 — 29

Hillsboro 6 17 21 10 — 54

Smoky Valley—Apel 2, Brumbaugh 7, Sjogren 3, Gerlach 2, Ki.Haxton 3, Ke.Haxton 4, Clark 2, Bryant 5, Broxterman 1.

Hillsboro—Werth 25, Kleiner 14, Saunders 8, Berens 3, Weisbeck 4.



TREGO 42, PLAINVILLE 36

Plainville 9 4 12 11 — 36

Trego 8 10 6 18 — 42

Plainville—Dewey 27, Nuss 1, McClelland 6, Bouchey 2.

Trego—Carr 3, H.Kinderknecht 4, Shubert 7, Walt 3, Day 8, Pfannenstiel 6, Frost 9, N.Kinderknecht 2.



WASHINGTON COUNTY 53, LINN 43

Linn 10 9 14 10 — 43

Washington County 15 19 7 12 — 53

Linn—Moore 10, Bott 12, Dittmer 6, Oehmke 10, Smith 4, Beikman 1.

Washington County—Boykin 11, M.Metz 12, Kern 23, Otott 4, Cardenas 2, B.Metz 1.



HILL CITY 48, NESS CITY 29

Hill City 18 6 15 9 — 48

Ness City 12 7 5 5 — 29

Hill CIty—Born 25, Keith 12, Pimlott 5, Lindenman 4, Underhill 2.

Ness City—Pfannenstiel 6, Guzman 5, Reinhardt 5, Flax 4, Epperson 4, McGranahan 3, Seib 1, Morales 1.



THUNDER RIDGE 38

ST.JOHN’S BELOIT-TIPTON 32 (OT)

Thunder Ridge 5 10 5 10 8 — 38

St. John’s 10 6 5 9 2 — 32

Thunder Ridge — B.Kirkhhoff 18, J.Boden 2, Stauffer 8, Hardacre 3, Pettijohn 7.

St. John’s Beloit-Tipton — Hollerich 13, Em.Eilert 2, El.Eilert 4, Dubbert 1, Brummer 6, K.Eilert 6.



BOYS SUMMARIES



SALINA SOUTH 64, HAYS 62 (OT)

HAYS (6-6)

Nunner 3-4 0-0 8, McCrae 11-27 6-8 35, Meyers 0-4 0-0 0, Swayne 2-2 0-0 4, Schwarz 2-4 4-6 8, Kieffer 0-1 0-0 0, Krannawitter 0-1 0-0 0, Johnson 1-2 0-0 2, Ruder 0-5 0-0 0, Adams 1-5 1-2 3, Lummus 1-2 0-0 2. Totals 21-57 11-16 62.

SALINA SOUTH (6-7)

Schreiber 7-15 4-4 19, Johnson 5-12 5-9 15, Munsell 1-5 0-0 3, Junghans 3-8 3-5 11, Banks 5-12 4-4 14, Jordan 0-4 0-4 0, Garrett 1-3 0-0 2, Hannert 0-0 0-0 0. Totals 22-59 16-26 64.

Hays 16 9 11 16 10 — 62

Salina South 14 7 10 21 12 — 64

3-point goals—H 9-27 (Nunnery 2-3, McCrae 7-16, Meyers 0-4, Krannawitter 0-1, Johnson 0-1, Adams 0-1, Lummus 0-1), SS 4-15 (Schreiber 1-3, Munsell 1-4, Junghans 2-7, Jordan 0-2). Fouled out—Swayne. Rebounds—H 43 (Ruder 9), SS 36 (Banks 11). Turnovers—H 22, SS 18. Total fouls—H 17, SS 15.



NEWTON 65, SALINA CENTRAL 56 (OT)

SALINA CENTRAL (10-3, 3-3)

D.Grammer 3-14 1-1 9, Driver 3-5 0-0 6, Williams 5-12 5-6 18, M.Grammer 4-15 3-4 15, Kickhaefer 0-4 0-0 0, Richardson 2-6 0-0 6, Glen 0-0 0-0 0, DeMars 1-2 0-1 2, McHenry 0-0 0-0 0. Totals 18-58 9-12 56.

NEWTON (8-6, 4-3)

Berry 2-8 9-10 13, Krogmeier 4-9 3-4 11, Ray 1-2 0-0 2, Jones 1-3 1-2 3, Peterson 6-12 10-10 22, Mills 0-0 0-0 0, Brackeen 5-9 2-2 14, Sauceda 0-0 0-0 0, Edwards 0-0 0-0 0. Totals 19-43 25-28 65.

Salina Central 17 9 10 14 6 _ 56

Newton 8 9 11 22 15 _ 65

3-point goals_SC 11-41 (M.Grammer 4, Williams 3, D.Grammer 2, Richardson 2), N 2-14 (Brackeen 2). Rebounds_SC 33 (Kickhaefer 8), N 33 (Peterson 10). Turnovers_SC 13, N 15. Total fouls_SC 24, N 13. Fouled out_Driver, Williams, M.Grammer. Technical foul_Williams.



SACRED HEART 76

SOUTHEAST OF SALINE 42

SACRED HEART (10-4, 6-1)

Leners 2-3 2-2 6, Buckner 6-10 4-6 16, Herrenbruck 3-8 3-3 9, Mendez 1-1 0-0 2, Prendegast 5-8 1-2 11, Skidmore 10-15 3-3 27, Jacob Gormley 0-2 0-0 0, jackson Gormley 0-1 0-0 0, Gilliland 1-1 0-0 2, Douglas 0-0 0-0 0, McCartney 0-1 0-0 0, Nouanlasy 1-1 0-0 3, Richards 0-0 0-0 0. Totals 29-51 13-16 76.

SOUTHEAST OF SALINE (3-10, 2-5)

Gebhardt 3-8 3-6 9, Banks 1-4 6-6 8, Harris 4-8 4-5 13, McKnight 0-1 0-0 0, Montgomery 2-9 2-2 7, Eklund 1-3 0-0 3, Whittecar 0-1 0-0 0, Gleason 0-0 0-0 0, Kitchener 0-2 0-0 0, Stumpf 1-1 0-0 2, Ingmire 0-0 0-0 0, Breeding 0-0 0-0 0. Totals 12-37 15-19 42.

Sacred Heart 11 22 19 24 — 76

SE-Saline 11 9 15 7 — 42

3-point goals -SH: 5-13 (Skidmore 4, Nouanlasy 1); SE: 3-15 (Harris 1, Montgomery 1, Eklund 1). Rebounds - SH: 28 (Leners 8, Buckner 8); SE: 16 (Banks 5). Turnovers: SH 9; SE: 11. Fouls - SH: 15, SE: 13. Fouled out - none.



INMAN 56, ELL-SALINE 39

ELL-SALINE (3-11, 1-4)

Morrical 3 2-2 10, Kramer 1 0-4 3, Came 1 1-3 3, Bradley 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0, Giersch 3 1-1 8, Hammonds 1 0-0 2, Trey.Peterson 5 0-0 13. Totals 14 4-10 39.

INMAN (13-1, 5-0)

Jace.Doerksen 0 2-2 2, Eddy 3 1-6 7, Froese 6 0-0 12, Jack.Doerksen 0 0-0 0, Thiessen 10 1-1 22, Blank 1 0-0 2, Carter 0 1-2 1, Bledsoe 2 0- 4, Konrady 1 0-0 2, Friesen 2 0-0 4. Totals 25 5-11 56.

Ell-Saline 8 8 14 9 — 39

Inman 10 11 20 15 — 56

3-point goals—ES 7 (Morrical 2, Kramer 1, Giersch 1, Trey.Peterson 3), I 1 (Thiessen 1). Total fouls—ES 13, I 9. Fouled out—None.



COLBY 41, NORTON 28

Colby 8 9 15 9 — 41

Norton 9 2 8 9 — 28

Colby—Stapp 8, Winger 6, Zerr 5, Starbuck 3, Wahlmeier 4, Slaven 6, Schippers 1, Siruta 8.

Norton—Melvin 9, Jones 2, Gruwell 3, Koeperich 5, Schrum 4, Ruder 3, Smith 2.



OSBORNE 71, WILSON 45

Wilson 18 5 12 10 — 45

Osborne 22 21 14 14 — 71

Wilson—Soukup 3, Dlabal 17, Mermis 10, Kriley 2, Thielen 13.

Osborne—S.Wolters 21, Stull 9, Darr.Holloway 6, Darn.Holloway 7, Miller 9, Wherry 8, Goheen 6, Garman 2, Lantz 3.



SYLVAN 54, ROCK HILLS 27

Rock Hills 6 4 10 7 — 27

Sylvan 19 15 12 8 — 54

Rock Hills—J.Gillett 1, D.Gillett 9, Mohler 5, Williams 8, Brown 2, Sterling 2.

Sylvan—Batchman 6, J.C.Huehl 12, Heenan 3, Barrientes 6. Ja.Huehl 10, D.Rhudolph 3, Hiitter 8, Meyer 4, Louse 2.



ELLIS 55, QUINTER 43

Ellis 17 13 12 13 — 55

Quinter 16 8 7 12 — 43

Ellis—Lewis 7, Eck 13, Frickey 18, Shaw 5, Bollig 12.

Quinter—Gruenbacher 3, Wolf 8, Chester 3, Havlas 11, Boone 7, Ostmeyer 11.



RUSSELL 60, ELLSWORTH 53

Russell 19 15 12 14 — 60

Ellsworth 9 18 13 13 — 53

Russell—Tammen 3, Shipple 19, Price 24, Sohm 6, Pospichal 4, Law 4

Ellsworth—Schulte 7, Gewinner 14, Haxton 14, Schulte 11, Kyler 4, Zelenka 3.



McPHERSON 68, COLLEGIATE 41

Collegiate 15 14 10 2 — 41

McPherson 15 15 22 16 — 68

Collegiate—Dick 12, Fisher 11, Baker 4, Goree 4, Fox 2, Williams 2, Thornton 6.

McPherson—Stufflebean 5, M.Alexander 21, Hoppes 4, J.Alexander 10, Kinnamon 14, Madron 14.



HILLSBORO 53, SMOKY VALLEY 48

Smoky Valley 11 10 8 19 — 48

Hillsboro 8 12 13 20 — 53

Smoky Valley—Lucas 2, Kennedy 3, Schrag 11, Brumbaugh 3, Peterson 7, Windholz 3,

Heble 9, Schmeider 9, Mullen 1.

Hillsboro—Hanschu 1, Rempel 9, M.Potucek 11, Ratzlaff 3, Gardner 2, C.Potucek 2, Ratzlaff 3, Shaw 22.



HUTCHINSON TRINITY 54, BENNINGTON 35

Trinity 10 14 11 19 — 54

Bennington 11 4 9 11 — 35

Hutchinson Trinity—K.Hammake 24, L.Hammake 8, Manya 7, Hammersmith 2, Remar 4, Neal 9.

Bennington—Allen 4, Lovendahl 6, Stanley 2, Oldham 8, Shipley 15.



WASHINGTON COUNTY 48, LINN 18

Linn 2 6 7 3 — 18

Washington Co. 10 14 16 8 — 48

Linn—Ohlde 8, Cardenas 4, York 3, Bargman 3.

Washington County—Harlan 3, Buhrman 21, Bentz 8, Nelson 10, Hoover 3, Bruna 1, Grace 2.



CLIFTON-CLYDE 48, SOUTHERN CLOUD 40

S.Cloud 6 13 6 15 — 40

Clif-Clyde 11 12 10 15 — 48

Southern Cloud—Gumm 6, Stout 7, R.Paillet 12, Wyatt 6, C.Bellows 9.

Clifton-Clyde—Lang 6, Coffman 12, C.Seifert 10, Rudolph 12, Weiche 4, Lawson 4.

LINCOLN 33, CHASE 32

Chase 10 6 6 10 — 32

Lincoln 10 10 5 8 — 33

Chase—Cavender 3, Miller 6, Hinderliter 15, Joyner 8.

Lincoln—Huehl 8, Obermueller 6, Biggs 8, Good 2, O’Hare 9.



BELOIT 58, REPUBLIC COUNTY 22

Republic County 4 4 9 5 — 22

Beloit 14 16 18 10 — 58

Republic County—Callaaway 5, Pardy 1, Nutsch 9, Lapo 5, Aurand 2.

Beloit—Cox 9, Palen 3, Vahle 2, Smith 13, Budke 3, Eilert 8, Mong 6, McQueen 2, Mason 2, Thompson 4, Chandler 6.



ST. JOHN’S BELOIT-TIPTON 62

THUNDER RIDGE 41

Thunder Ridge 12 11 8 10 — 41

St. John’s 23 9 18 12 — 62

Thunder Ridge—Struckhoff 14, Stauffer 6, Grauerholz 7, Reneberg 6, Seeman 5, Davis 3.

St. John’s Beloit-Tipton—Dameron 16, Dubbert 7, Henke 2, Towner 2, Palen 27, Koenigsman 2, Bates 3, Schmitt 3.



CONCORDIA 76, PIKE VALLEY 34

Pike Valley 7 14 9 4 — 34

Concordia 21 23 25 7 — 76

Pike Valley—T.Garman 6, Russell 2, D.Garman 9, Reeves 7, Flavin 5, Benne 5.

Concordia—Williams 3, Vignery 2, Cav.Carlgren 12, Monzone 6, Cha.Carlgren 7, Reed 31, Rosenbaum 3, Thomas 4, Parker 8.



NESS CITY 76, HILL CITY 55

Hill City 7 15 13 20 — 55

Ness City 27 15 16 18 — 76

Hill City—Brandyberry 14, Blanks 13, McDowell 12, Journigan 8, Lindenman 6, McDowell 2.

Hill City—Pfannenstiel 32, Beutler 15, Rios 11, Reinhardt 7, Stoecklein 5, Seib 3, Guzman 2, Rodriguez 1.



NORTHERN VALLEY 60

WHEATLAND-GRINNELL 20

Northern Valley 13 22 18 7 — 60

Wheat-Grin 7 4 6 3 — 20

Northern Valley—Sammons 5, Cox 2, Sides 14, Bach 7, Stutsman 6, Loya 8, Cole 11, Varela 2, Sainz 5.

Wheatland-Grinnell—Haffner 9, Zarybnicky 4, Gillespie 4, Bixenman 2, Beckman 1.



TRIPLAINS-BREWSTER 53, LOGAN 41

Trip-Brew 16 9 13 15 — 53

Logan 6 10 10 15 — 41

Triplains-Brewster—Roulier 16, Platt 17, Myers 15, Schmidt 1, House 4.

Logan—Hogan 6, Kats 7, VanLaeys 2, Cruz 6, Sparks 6, LeRoux 2, Daniels 12.



WESKAN 51, PALCO 42

Weskan 8 19 7 17 — 51

Palco 11 10 14 7 — 42

Weskan—Schemm 9, Purvis 4, Langdell 2, Mackley 4, J.Mackley 7, Vincent 15, Box 10.

Palco—Newell 5, Knipp 19, Bolig 5, Thompson 6, Stohs 7.



CHEYLIN 55, GOLDEN PLAINS 48

Cheylin 14 15 11 15 — 66

Gold Plains 13 13 10 12 — 48

Cheylin—Shields 5, Sabatka 5, McCarty 19, Ketzner 8, Serrano 13, Dart 5.

Golden Plains—Ritter 3, H.Ritter 4, Rush 16, Butts 3, Korte 8, Weese 6, Spresser 8.