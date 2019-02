Kenneth Henderson Middle School recently announced its honor roll for seventh- and eighth-grade students for the fall semester of the 2018-19 school year. The honor roll includes:

A Honor Roll

Seventh grade: Alexis Arwine, Henry Bors, Graham Dirks, Lillith Morrison, Selena Nguyen, Emma Ortiz, Adisyn Rogers, Arely Sanchez, Carmen Tewell, Jesus Vazquez-Nava, and Michael Wise.

Eighth grade: Rylan Anderson, Hayden Bailey, Juan Calderon, Devin Chappel, Paige Chappel, Rex Crotts, Htoo Sa Da, David Doan, Bryce Fuchs, Baylee Hutcheson, Brie Manwarren, Taylor Mesa, Sydney Nanninga, Laura Nguyen, Gabriela Ortiz, Kira Roth, Jaelynn Smith, Alondra Tapia, Victor Toscano, Kathy Vo, and Ryann Warren.

A–B Honor Roll

Seventh grade: Angelina Addison, Pablo Aguilar-Solorzano, Katrina Almaguer, Caidence Archuleta, Briseida Arzate-Ceballos, Teryn Avalon, Adamaris Balbaneda, Jorge Balderas-Mancha, Amya Basilio, Addison Birkholz, Brody Burns, Joseph Caballero, Kamdyn Carr, Darvin Cerrato Pena, Betsy Cervantes-Cortes, Evelyn De Leon-Rodriguez, Paul Elliott, Cristopher Escarcega, Connor Escareno, Angel Espino, Brianna Estrada, Erika Estrada, Georgia Fahrmeier, Coby Favino, Ervin Fierro, Yitzel Fierro, Emily Franco Baltazar, Caydence Ginther, Brayan Gomez-Serrano, Adan Gonzalez, Marilyn Gonzalez, Jairo Grajeda, Lluvia Gutierrez-Soto, Alde Hernandez, Litzy Hernandez, Joy Herring, Colby Kempke, Ashley Kingstone, Allison Lightner, Johana Lira, Arnulfo Lira-Aguero Jr, Kenzie Lopez, Luis Lopez, Andy Lozano-Arevalo, Veronica Lucas-Tomas, Michael Macias Jr, Jalissa Martinez, Miraya Martinez, Carlos Monteagudo Alvarez, Jennifer Montes-Martinez, Citlali Montoya, Kevin Nguyen, Jose Orozco Jr, Diego Ortega Romero, Angeles Ortiz-Perez, Kaleb Otero, Jennifer Pham, Adolfo Quezada-Hernandez, Kaleb Reagle, Hope Resendiz, Melany Rico, Isabel Rivero, Fernanda Rodriguez, Alexandra Rodriguez Bohon, Jesus Rodriguez-Rosales, Hailey Rosser, Santiago Rueda, Perla Ruiz, Hugo Sanchez Jr, Ivan Santos Reyes, Celeste Santos-Ramirez, Mo Say, Maury Sigala-Salazar, Ximena Soltero, Mariah Standley, Kaden Strasser, Alexandria Torres, Jasper Transfiguracion, Abigail Valerio, Marlene Vazquez-Lopez, Natalie Viana, Clayton Wampler, Kay Phu Way, Jaelyn Wheaton, Saray Zepeda, and Emilio Zundt.

Eighth grade: Andrea Aguilar-Jimenez, Wendy Almanza Hernandez, Ana Alonzo-Velasquez, Rylan Anderson, Raul Avila, Anna Ayala, Isabella Ayala, Ivan Banda-Padilla, Anthony Barela, Avelino Bautista Bautista, Aileen Becerril-Landeros, Carl Bors V, Keith Burr, Miguel Bustos-Agustiniano, Paul Caballero, Juan Calderon, Selena Camacho, Daisy Carrasco-Garcia, Alexandre Cervantes, Anahi Cervantes, Delilah Combs, Miles Combs, Bethanie Cruz, Shawn Dreiling, Daniel Enriquez, Emily Espino-Mendoza, Luis Estrada, Bertha Flores-Munoz, Kamryn Foster, Carter Fuchs, Areli Gonzalez, Selena Granillo, Cruz Guevara-Navar, Alexa Gutierrez-Viurquiz, Reese Hernandez, Eh Htoo, Leslie Jaco, Kennedy Johnson, Nathan Judd, Jace Kohlhorst, Jace Korf, Sarah Kuhlmeier, Juan Laurelez Jr, Daisy Lozano, Jessica Lucas-Thomas, Mayra Lucero, Alejandro Macias, Brandy Martinez, Jonathan Martinez-Galvan, Marcayla McGregor, Aiden Miller, Joscelyn Monarrez-Cruz, Aaron Morales, Debbie Nasoke, Yadira Negrete, Emily Nieto, Yeylin Nunez-Martinez, Jose Orozco Jr, Samanta Orozco, Anabel Orrantia, Kobe Otero, Emmy Pardo, Aaliyah Pena, Lesly Perez, Ryan Pilosof, Jocelyn Ramirez, Byron Ramirez-Villavicencio, Joel Ramos, Lizbeth Rebolloso-Montoya, Arely Resendiz, Karla Ronquillo, Elmy Saldana, Maria Sanchez-Zarate, Alondra Santacruz, Jaelynn Smith, Celeste Solis-Guaderrama, Kristal Soto, Nicole Vanegas, Luis Varela Gonzalez, Wendy Velazquez, Nayeli Velazquez-Gonzalez, Kassidy Walters, Caleb Wiese, and Jessa York.